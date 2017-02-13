CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Akçadağ İlçe Başkanlığına getirilen Av. Muhiddin Şahin ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının toplu istifa etmesi nedeniyle CHP Malatya İl Yönetim Kurulu’nun kararıyla Akçadağ ilçe Başkanlığına getirilen Av. Muhiddin Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bu bir nöbet değişimidir. Önceki arkadaşlarımız nöbeti bize devrettiler. Biz de nöbeti devraldık. Partimizin Akçadağ’da ve Malatya’da büyümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, yeni başkan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette gündeme dair de açıklamalarda bulunan Kiraz, referandum sürecine değinerek, “Referandum süreci başladı. Muhtemelen 16 Nisan’da bir referandum gerçekleşecek. Ülke olarak masraf edeceğimiz ve kaynaklarımızı harcayacağımız bir seçimle karşı karşıyayız. Neden bu kaynakları bu seçime feda ediyoruz ve kullanıyoruz bunu anlamak mümkün değil. Getirilen maddelere baktığımızda, neden bu değişiklik yapılıyor ve ülkenin hangi ihtiyacından dolayı bu değişikliğe gerek duyuldu. Bunu da gerçekten merak ediyoruz. Tabloya baktığımızda bu değişikliğe evet diyen siyasi partilerin temsilcileri şöyle bir şey söylüyorlar ‘Bu anayasa değişiklik paketi ile birlikte güçlü Türkiye’ diyorlar. Biz de soruyoruz. ‘Bu maddelerden hangisi güçlü bir Türkiye’nin oluşmasına katkı sunacak’ diyoruz. Bu pakette ülkenin sorunlarını çözecek bir tek maddeyi göremiyoruz. Bu değişiklik sonrası güçlü Türkiye’nin olmayacağı kesin, ülkenin zayıflayacağı da kesin. Bu değişiklikle sadece bir kişi güçlenecek. Onun dışında her şey zayıflayacak. Dolayısıyla ülkenin sorunlarına merhem olmayan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunun için yapılacak referandumda ülkenin kaynaklarını kullanmak o kaynaklara yazık etmektir” ifadelerini kullandı.

Kiraz, “Bu referandumda vatandaşlara demokrasiden yana mısınız? yoksa demokrasiyi yok etmekten yana mısınız? diye bir soru soruyorlar. Halk elbette demokrasiden yana duracak, bu sorunun cevabı zaten açık ve net ortada. Bu ülkede yaşayan her vatandaş demokrasiden, parlamenter sistemden ve güçlü meclisten yana” diye konuştu.

iha