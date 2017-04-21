Nüfusun Yüzde 29.2’si Çocuklardan Oluşuyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Malatya nüfusunun yüzde 29.2’si çocuklardan oluşuyor.
TÜİK tarafından 2016 yılı verilene göre yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; ” 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde yaptığı analizlere göre Türkiye nüfusunun (79 814 871) %28,7’si (22 891 140) çocuklardan oluşmaktadır.
Türkiye’deki 22 891 140 çocuğun 6 459 295’i 0-4 yaş grubunda, 6 337 444’i 5-9 yaş grubunda, 6 129 043’ü 10-14 yaş grubunda 3 965 358’i 15-17 yaş grubundadır.
Malatya nüfusunun (781 305) % 29,2’si (228 393 kişi) çocuklardan oluşmaktadır.
Malatya’daki 228 393 çocuğun 60 025’i 0-4 yaş grubunda, 63 342’si 5-9 yaş grubunda, 63 235’i 10-14 yaş grubunda 41 791’i 15-17 yaş grubundadır.”
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0 4 yaş grubu biraz hatalı gibi sanki. Malatyada doğurganlık yüksek değil. Zira evliliklerde fazla değil boşanmalar fazla. 10 14 yaş grubu doğru gibi. Yine 5 9 grubuda hatalı gibi . Tüikçiler iyi takip edemiyor.