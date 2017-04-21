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Malatya Haber -

Nüfusun Yüzde 29.2’si Çocuklardan Oluşuyor

Nüfusun Yüzde 29.2’si Çocuklardan Oluşuyor
  • 21.04.2017
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Malatya nüfusunun yüzde 29.2’si çocuklardan oluşuyor.

TÜİK tarafından 2016 yılı verilene göre yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; ” 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde yaptığı analizlere göre Türkiye nüfusunun (79 814 871) %28,7’si (22 891 140) çocuklardan oluşmaktadır.

Türkiye’deki 22 891 140 çocuğun 6 459 295’i 0-4 yaş grubunda, 6 337 444’i 5-9 yaş grubunda, 6 129 043’ü 10-14 yaş grubunda 3 965 358’i 15-17 yaş grubundadır.

Malatya nüfusunun (781 305) % 29,2’si (228 393 kişi) çocuklardan oluşmaktadır.

Malatya’daki 228 393 çocuğun 60 025’i 0-4 yaş grubunda, 63 342’si 5-9 yaş grubunda, 63 235’i 10-14 yaş grubunda 41 791’i 15-17 yaş grubundadır.”

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Yorumlar
  1. Mehmet demirhan yeşilyurt dedi ki:
    21 Nisan 2017, 15:39

    0 4 yaş grubu biraz hatalı gibi sanki. Malatyada doğurganlık yüksek değil. Zira evliliklerde fazla değil boşanmalar fazla. 10 14 yaş grubu doğru gibi. Yine 5 9 grubuda hatalı gibi . Tüikçiler iyi takip edemiyor.

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