‘O Alandan Yararlanılmalı’

Malatya İş Dünyası Platformu, Malatya merkezde yapılacak olan 2 alt geçidin üzeri kapatılarak, şehrin kullanımına sunulmasını istedi.

Malatya İş Dünyası Platformu Başkanı ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Altaş ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İş Dünyası Platformu’nun yaptığı toplantıda çevre yolu üzerindeki Emeksiz ve Akpınar kavşakları arasında yapılacak 2 adet alt geçidin üzerinin kapatılması konusunda bir karar aldığını belirterek, “İlimizin gelişmesine bağlı olarak artan trafik sorunu çözmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çevreyolu üzerinde yapımına başlanılan alt geçit hem konum hem de fizik özelliği dikkate alındığında yaklaşık 700 metrelik bir mesafede gerçekleştirilecektir. Malatya’mızın merkezinde bulunan bu güzergahta yer alan alt geçidin şehrin Kuzey-Güney kısmının bütünleşmesi ve bu bölgelerde sağlanacak gelişimin artırılması için üst kısmın kapatılması, alt geçitlerin üzerinin kapatılması nedeni ile kazanılacak alanın yapılacak düzenlemeler ile şehrimizin hizmetine sunulması yıllardır atıl olan bu bölgemizde arzulanan ticari ve sosyal gelişim sağlanmalıdır. Malatya İş dünyası Platformu olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda bu düşüncenin tüm kamuoyunda kabul görmektedir. İlimizin Sosyal ve Ekonomik gelişimine katkı sağlayacağımız bu düşüncemizin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınmasını beklemekteyiz” dedi.

Alınan kararın Malatya Milletvekilleri ve diğer ilgili kurumlara gönderileceğini belirten Erkoç, üst geçitlerin üzerlerin kapatılması ile çevreyolu üzerinde önemli bir alanın kazandırılmış olacağını belirterek, bu konuda şehrin talebinin göz önünde bulundurulmasını beklediklerini ifade etti.