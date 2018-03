“O Anlayışı Tarihe Gömdük”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında Kale ilçesine bağlı; Dedeköy, Gülenköy, Karaağaç, Akuşağı köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.



Beraberindeki partililerle birlikte ziyaretlerde bulunan Milletvekili Şahin, “11 yıldır her geçen gün AK Parti’ye olan destek artıyorsa, bu AK Parti’ye olan güvenin göstergesidir. AK Parti milyonlarca insanın gönlünde yer edinmeye devam ediyor. Gittiğimiz köylerde köylünün hayır dualarını alıyoruz. Daha huzurlu, daha yaşanılır bir köy hayatı için çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş dönemde hükümetimiz tarafından uygulanmakta olan KÖYDES Projemiz köylümüze gelecek için umut olmuştur. Ustalık döneminde inşallah Türkiye şehirleriyle, ilçeleriyle, köy ve mezralarıyla huzur ve müreffeh bir hayat sürecektir” ifadelerini kullandı.



“Bizler insanlarımızın memnuniyeti için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız” diyen Şahin, şöyle konuştu:



“Biz oyu aldık. Hadi eyvallah deyip de tekrar 5 sene sonra gelen bir anlayışta değiliz. Bugün köylerde izimiz yoksa o gün gelip de sizinle bir daha konuşma şansımız olur mu? Olmaz. Köylerimizin eksikleri varsa birebir söylemeniz, sorunları gelip yerinde görmemiz en büyük arzumuz. Vatandaşlarımızın muhtara söyleyip de yapamadığı, üstesinden gelemediği konularda vatandaşımızı dinlemek zorundayız. Bizim mülki amirlerimiz, yerel yöneticilerimizin de yapacakları en iyi hizmet alana inerek vatandaşla bir araya gelince ortaya çıkan eksiklikleri görmeleridir. Mülki amirin, yerel yöneticinin kendi makamında oturup insanları bekleyerek, gelsinler de bir dertleri varsa bize anlatsınlar anlayışını tarihe gömdük. Atanmış da seçilmiş de mutlaka alana inecek. Vatandaşımızla beraber olacak. Vatandaşlarımızın bu konudaki serzenişlerini bize en iyi bir şekilde onlar anlatacaklar. Vatandaşımız bize derdini sansürsüz anlatacaktır. Alana geldiğimiz zaman vatandaşımızın rahat bir şekilde derdini anlatacağı kişi siyasilerdir. Bu konuda yapacağımız şeyleri sizin adınıza yapacağız. Sizin buradaki eksiklikleriniz bizim eksikliklerimizdir. Bugüne kadar yapamadıklarımız varsa bizden kaynaklanan bir sıkıntı var demektir. İnsanlarımızın yapılan güzel hizmetleri takdir etmeleri ayrı bir güzellik, eksiklikleri bizim görmemiz bizim için bir güzelliktir. Biz eksikliklerimizi görmezsek siz söylemezseniz, terzinin yırtığını göremediği gibi bizlerin de gözünden kaçan şeyler olabilir. Sıcağı sıcağına elimizden geldiğince İl Genel Meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, muhtarlarımızla, il teşkilatımızla beraber her zaman geleceğiz. Bugüne kadar Malatya’da olduğumuz süre içerisinde gidip kendi büromuzda oturup da vatandaşımızı beklemedik. Biz vatandaşın ayağına gidiyoruz, gitmek zorundayız. Vatandaşın siyasilerde görmek istediği tablo bu. Bizim AK Parti olarak farkımız bu. Sırça köşklerimizde oturup da insanlarımıza karşı ahkam kesmek gibi bir anlayışımız yok. Biz her zaman için sizlerin hizmetkarı olmak zorundayız. Hükümdar olmak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı.”



Milletvekili Şahin ve beraberindekiler, Kale esnafını da ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

