O Belediye Tavizsiz!
Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya İnsuyu Mevki ve şehir içindeki kaçak yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.
Başkan Akkaya ruhsata bağlanmayan binaların yıkım kararı olduğunu belirterek, Ruhsata bağlanıyorsa ruhsata bağlamaları konusunda süre veriliyor. Ruhsata bağlayamıyorlarsa o zaman yıkım kararı çıkıyor. İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre metrekaresine göre para cezası uygulanıyor dedi.
Yine İmar Kanunu’nun 184. maddesine göre haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu da belirten Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Ayrıca vatandaş bu işi yaptığı için yasal olarak cezalandırılıyor ancak bu ceza yıkımı engellemiyor. O yıkım mutlaka gerçekleştirilecek. Belediye yasal gereği yerine getirecek. Gerek şehir içinde gerek de mücavir alanda yapılaşmanın yasak olduğu yerlerde bu yıkımlar gerçekleştirilecek” diye konuştu.
İnsuyu Ovasının Burdurun su havzası olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya, İnsuyu Ovası ve şehir içindeki kaçak yapı sayısının 100’den fazla olduğunu söyledi.