O Belediye Tavizsiz!

Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya İnsuyu Mevki ve şehir içindeki kaçak yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.

Başkan Akkaya ruhsata bağlanmayan binaların yıkım kararı olduğunu belirterek, Ruhsata bağlanıyorsa ruhsata bağlamaları konusunda süre veriliyor. Ruhsata bağlayamıyorlarsa o zaman yıkım kararı çıkıyor. İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre metrekaresine göre para cezası uygulanıyor dedi.

Yine İmar Kanunu’nun 184. maddesine göre haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu da belirten Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Ayrıca vatandaş bu işi yaptığı için yasal olarak cezalandırılıyor ancak bu ceza yıkımı engellemiyor. O yıkım mutlaka gerçekleştirilecek. Belediye yasal gereği yerine getirecek. Gerek şehir içinde gerek de mücavir alanda yapılaşmanın yasak olduğu yerlerde bu yıkımlar gerçekleştirilecek” diye konuştu.

İnsuyu Ovasının Burdurun su havzası olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya, İnsuyu Ovası ve şehir içindeki kaçak yapı sayısının 100’den fazla olduğunu söyledi.