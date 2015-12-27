O Çalışmış da, Biz Duymamışız!.

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mücahit Fındıklı, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sadece Malatya’ya değil, Diyarbakır’a Gaziantep’e de en az Malatya kadar çok seyahat ettim. Mardin, Iğdır, Antalya’da çok sayıda çalışmalar yürüttüm. Bütün bu çalışmaları Malatya halkına duyurmaya çalışmadım” dedi.

Fındıklı, TBMM’de geçen dört yılında sadece Malatya’ya değil, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline defalarca gittiğini, buralarda aktif bir çalışma yürüttüğünü ayrıca Komisyon Başkanvekilliği’nin kendisine yüklediği sorumluluk gereği çok kritik bazı Kanun Tasarıları’nın önüne geldiğini ve bunun için de titiz bir çalışma yürütmek gerektiğini örnekler vererek anlattı.

Fındıklı, “Ben toplumun her kesimiyle iletişim halindeyim. Sadece Malatya’ya değil, Diyarbakır’a Gaziantep’e de en az Malatya kadar çok seyahat ettim. Mardin, Iğdır, Antalya’da çok sayıda çalışmalar yürüttüm. Bütün bu çalışmaları Malatya halkına duyurmaya çalışmadım. Sonuçta milletvekili olmanın gereği sadece seçildiğiniz ilde değil, Türkiye’nin her yerinde göreve hazır olmak anlamına geldiği bilinciyle hareket ettim” ifadelerini kaydetti.

Fındıklı, “Malatya Büyükşehir olmayı çoktan hak etti. Büyükşehir statüsü Malatya’ya büyük bir rahatlama sağlayacak. Büyükşehir statüsü mutlaka gerçekleşecek. Bu konuda erkenden bir tarih vermek insanları zor durumda bırakacak. Sayın Başbakan’ımızın Malatya Mitinginde bu konuyu gündeme getirebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kaydetti.

Fındıklı Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanacağı Beydağı’nda yaşayan vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, milletvekilleri olarak daha önce verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade etti. Fındıklı, “Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak” dedi.

Fındıklı, “Türkiye 2023 Hedefine Malatya’nın 10 milyar dolarlık ihracat rakamı, teknolojik üstünlüğü yüksek bir sanayi kenti olarak dahil olması için çalışıyoruz. Demokrasinin güçlenmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin aşılması sayesinde ekonomide atağa geçildi. Ülke hak ettiği itibara kavuştu” dedi.