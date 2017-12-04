“O Direğin Yamulması Dengeyi Bozar”

Vali Ali Kaban, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TİDEF’in yapmış olduğu protokol çerçevesinde düzenlenen din görevlilerine yönelik “Din Öğretimi Formasyon” kapanış ve sertifika dağıtımı programına katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen yaptığı açılış konuşmasında, “Saygıdeğer Valim iki gündür Diyanet İşleri Başkanlığımızla TİDEF dediğimiz bir federasyonun yapmış olduğu protokol gereği din görevlilerimizin, B ve C grubu camilerimizde ki görevli personelimizin yani önemli büyük camilerimizin din görevlilerini bir eğitimden geçirmek gelişim, formasyon eğitimi vermek amacıyla program yaptık. Amaç bazı hocalarımızın bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanmak hem de Peygamberimiz Efendimizin (SAV) bıraktığı o tebliğ mirasının ve Kuran’ın bize öğrettiği ölçüleri onlara anlatmak maksadıyla bu programı yaptık, başarılı olduğunu düşünüyorum. Yoğun programınız olmasına rağmen teşrif ettiniz programımıza, ben Diyanet teşkilatı adına, din görevlilerimiz adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, hayırlara vesile olsun inşallah diyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı işlerin önemine değinen Vali Ali Kaban yaptığı konuşmasında, “ En tepeden Diyanet İşleri Başkanından daha henüz göreve yeni başlamış din görevlimize kadar herkesin üzerine düşen şey nitelikli olmaktır. İnsanın ölümünden sonrasına dair sorulara cevap vermesi gereken bir iş yapıyorsunuz. Bu da nitelikli olmayı gerektiriyor. Öncelikle yaptığınız işe inanarak saygı duyulması gerektiğini belirten Vali Kaban inanmaz ve saygı duymazsak bırakın başkalarına kendimize verebilecek hiçbir şeyimiz yoktur.” dedi.

Diyanet önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Vali Kaban “ Eski teraziler vardı ortadan direkli yanlarında kefeleri bulunan. Diyanet her zaman o terazinin ortasındaki direk olmuştur. O direğin bir tarafa hafif bir yamulması bütün dengeyi bozar. Diyanet bu anlamda üstüne düşen görevi yapmıştır. İşte o ruh hali içerisinde böyle bir kurumda sizlerin buna çok riayet etmesi lazım. Aksi takdirde kefelerde oluşacak dengesizlik bir şekilde düzeltilir ama ortadaki direk de bir sıkıntı olursa biz mahvoluruz. İşte o anlamda ortadaki direği bozmaya çalışanların en son yapmaya gayret ettikleri hadiseyi gördük. Sağlıklı bir şekilde devletle milleti buluşturan örgütlenme, bir yapı olmazsa başımıza neler gelebileceğinin küçük bir örneğini gördük. Bu açıdan bulunduğumuz yerin farkında olalım yaptığımız işe inanalım ve nitelikli bir şekilde insanımıza hizmet etmeye devam edelim.

Ben şahsınızda tüm diyanet camiasını selamlarken bir şeyi de hatırlatmakta fayda görüyorum muhtelif günler oluyor, mesela yarın özürlüler ile ilgili bir günümüz var belki yıl içerisinde siz zaten ilgileniyorsunuz ama bugünlerde de imamlarımız, müezzin arkadaşlarımız, bütün diyanet çalışanları bir şekilde özürlülerimizi ziyaret edebilir. Başka günler de oluyor, bunları değerlendirelim ve mutlaka ziyaretlerimizi yapalım, mutlak suretle insanları unutmadığımızı gösterelim. Eğer siz boş bırakırsanız meydan başkalarına kalıyor, meydanı boş bırakmayalım bu çok önemli. Her bir görevlimiz bulunduğunuz yerlerde bu ziyaretleri yapın insanlar bundan mutlu olur, hatırlandığını fark eder. Bunlar şu anda bizim sivil toplum mantığı ile ilgili vazifelerimiz. Bütün Diyanet camiasını buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

Program, Vali Kaban tarafından sertifikaların katılımcılara verilmesi ile sona erdi.

Bülten