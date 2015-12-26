O Diziye İtiraz

Malatyalı izleyiciler diziye itiraz ediyor, çünkü…

Dizinin takipçilerinden Nehar Yiğitvar, Yüksel Aytuğ’un köşesinden şu eleştirileri sıralıyor:

“17 yaşındayım ve Malatya’da yaşıyorum. Yazılarınızı uzun zamandır takip ediyordum. Ancak bugün bir şey dikkatimi çekti ve size yazmaya karar verdim. Anneler ve Kızları adlı dizinin ilk bölümünün bir kısmı Malatya’da geçiyor. Ancak bir Malatyalı olarak dizinin Malatya’ya ait hiçbir öge bulundurmadığını söylemek isterim. Töre ve benzeri kavramlara şimdiye kadar ne ben ne de ailem Malatya’da rastladık. Konuşma şekilleri bile çok farklı geldi bana.

Dizinin Malatya’da geçtiğine inanmayıp uzunca araştırdım. Maalesef bütün kaynaklarda ve dizide altı çizilerek olayların Malatya’da geçtiği söyleniyor. Malatya’da köylerde bile bu tarz konuşmalar olmadığını söylemek isterim ki; dizi en gelişmiş ilçelerden biri olan Battalgazi’de geçiyor. Biz Malatyalı bir aile olarak çok şaşırdık ve size yazdık. Umuyorum, yazdıklarımı araştırıp, siz de bize hak verirsiniz… “