Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Malatya Merkez ile ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı için tören düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım törenine katılan CHP Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay, Türkiye’nin AKP iktidarıyla yolsuzluk cenneti olduğunu belirtti. Okay, Deniz Feneri olayıyla ilgili olarak kendilerinin gündeme getirdikleri dosya ile ilgili RTÜK Başkanı Zahit Akman’ın ‘Bu dosya çakma’ iddiasına , “O dosya sana çakacak. O dosya çakma değil” dedi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan aday tanıtım törenine Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ve Mersin Milletvekili Vahap Seçen, 22 Temmuz Genel Seçimlerde CHP’den Malatya Milletvekili adayı olan Rahmi Yüce ile Ekrem Dernek, CHP’li Belediye Başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ile il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Aday tanıtım töreninde ilk olarak CHP İl Başkanı Celal Berktaş yaptı. Berktaş, “ Bu seçimin önemi yalnızca yerel yönetimlerin oluşturulması ve yerel yöneticilerin seçilmesi ile sınırlı değil. Ülke olarak bir yol ayırımındayız. Siyasi olarak bir yol ayrımındayız, ekonomik olarak bir yol ayrımındayız. 7 yıldır ülkeyi AKP iktidarı yönetiyor. Bunlar, mazlum söylemlerle, ağlayarak, sızlayarak halkın halis duygularını, sonuna kadar sömürerek, iktidara geldiler.Yolsuzluk bunların döneminde akıl almaz boyutlara ulaştı. Halkı fakirleştiren iktidar mensupları, babalarının malını dağıtıyormuş gibi, devlet kesesinden sadaka dağıtıyorlar. “ dedi.

Törende daha sonra CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçen bir konuşma yaptı. Seçen, “ 29 Mart seçimleri bir milad olacaktır. Örümcek kafalılardan kurtulma seçimi olacaktır. Teslimiyetci kafalardan kurtulma seçimi olacaktır. Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı olanlardan kurtulma seçimi olacaktır.” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’da konuşmasında , “Yerel seçim sürecini yaşıyoruz. Bugün baktığımızda Malatya’daki CHP’li belediyelerimiz üretmiştir, iş yapmıştır. Hekimhan ve Pütürge ilçelerine baktığınızda yapılanların çoğunda devletin 5 kuruşu yoktur.b Gerek İstanbul’dan gerekse Almanya’daki hayırsever insanlarımızın katkıları sağlanmıştır. Malatya Belediye Başkan adayımız değerli insan Ömer Şarapnal Malatya’nın çehresini değiştirecek çağdaş belediyecilik anlayışıyla hizmet edecektir. Kendisi Malatya’yı bu gece yıkar, 1 gün sonra yeniden yapar. Dürüst, ilkeli ve çalışkan arkadaşımıza hepimizin sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay ise konuşmasına İnönü ‘nün bir sözünü hatırlatarak başladı. Okay, “ İnönü ‘Namuslularda en az namussuzlar kadar cesur olmalı’ demişti. Bizler de bugün sesimizi yükseltmeliyiz. Şimdi namusluları görmek istiyoruz. Varlıklarını bu toplumu yaratanlara borçlu olan beyler bugün kötüleme yarışındalar. Bu seçimler çok önemli. Bu Türkiye’nin kaderini belirleme seçimidir. Kimin seçileceğinden daha önemlisi düşüncedir.Türkiye’nin kendi ile hesaplaşma zamanıdır. Düşünün İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Murat Karayalçın, Malatya’da Ömer Şarapnal. Ne olur Türkiye’nin hali. Bu nedenle bu seçim önemlidir. Belki bu seçim bir erken seçimin yolunu da açabilecektir. AKP iktidarı 2002’ye kadar geçen 79 yıllık süreçte alınan iç ve dış borcun 1.5 katını 7 yıllık iktidarında almıştır. 220 Milyar dolar olan iç ve dış borç miktarı bugün 500 milyar dolarlara yükselmiştir. Her şeyi sattılar, haraç mezat sattılar. Birileri zengin oldu. Kim zengin oldu. Babaları bakan olanlar zengin oldu. Biz uzun süreden beri krizin geldiğini söylememize rağmen gerekli önlemleri almadılar. Kriz yaşanırken Başbakan ‘Kriz bizi teğet geçecek’ dedi.Kriz deldi geçti. 650 bin kişi işsiz kaldı. İşsiz sayımız 3.5 milyona yükseldi. Üretim durdu.İnsanlar aç, Bu seçimler niye yapılıyor. ‘Sen beceremedin’ diyorsun. Onun için oyu onların adayına niye veresin. Türkiye yolsuzluk cenneti oldu. Kervanın son durağı Yüce Divandır” dedi.

Okay, konuşmasında Deniz Feneri olayıyla ilgili olarak ta hükümetin gereğini yapmadığını belirterek, kendilerinin Almanya’dan getirilen dosyayı açıklamalarının ardından RTÜK Başkanı Zahit Akman’ın basın açıklaması yaparak bu dosyanın ‘Çakma’ olduğunu belirterek, “ O dosya sana çakacak. O dosya çakma değil. Hükümet gereğini yapmıyor. ne bekliyorlar?” dedi.

Okay konuşmasının sonunda partililere yerel seçimler için yılmadan, usanmadan çalışmalarını, ev ev, sokak sokak, köy köy dolaşmalarını istedi. Okay konuşmasını, Atatürk’ün ‘Dinlenmeyeceğim diye yola çıkanlar, asla yorulmazlar’ sözüyle tamamladı.

Daha sonra CHP’den Malatya Merkez ile ilçe ve belde belediye başkanları anons edilerek sahneye davet edildi ve toplu olarak fotoğraf çekildi.

