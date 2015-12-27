‘O Eleştiri Haksız..’

İnönü Üniversitesi’nden CHP il başkanı Celal Berktaş’ın, idari ve akademik personele, başbakanın da hazır bulunacağı açılışlara katılıp katılmayacaklarının sorulmasına yönelik iddiasına yanıt geldi.. Öğretim üyelerinin Başbakanın katılacağı törene gelip gelmeyeceklerini belirlemeye yönelik yapılan işlemin güvenlik ve protokol gereği olduğu belirtildi.

İnönü Üniversitesi’nden basın kuruluşlarına gönderilen, ancak altında kişi ya da kurumsal imza bulunmadığı dikkat çeken açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere 14 Kasım 2009 Cumartesi günü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğanın katılımlarıyla üniversitemizde yapımı tamamlanan hizmet binaları ve on birimin toplu açılış töreni gerçekleşecektir. Bu nedenle üniversite olarak törenin düzenleneceği salonumuzda törene uygun mekan düzeni sağlanmaktadır. Gerek salon yerleşim düzeni gerekse güvenlik açısından törene katılacaklarını belirten kişi sayısına göre düzenleme yapılacaktır. Dış protokolün yanı sıra üniversitemiz öğretim üyelerinin sayısının da belirlenmesi güvenlik ve protokolün gereğidir. Dış protokolün yaptığı gibi öğretim üyelerimizin de katılımlarını belirtmeleri hazırlanacak salon düzeni açısından son derece önemlidir. Son dönemde sağlanan huzur ve barış ortamıyla atılımlarına devam eden üniversitemizin böylesine büyük bir organizasyonda tüm dünyada uygulanan profesyonel güvenlik ve protokol hazırlıklarını yapması kaçınılmazdır.

15 aydır Türkiyede demokrat duruşuyla model olmaya çalışan ve bunu büyük ölçüde başaran bir üniversite yönetiminin bir siyasi partinin il başkanı tarafından gerçeklerle bağdaşmayan ve gerçeği öğrenme nezaketi gösterilmeden yapılan açıklamasıyla haksızca eleştirilmesi büyük bir talihsizliktir. Öğretim üyelerimiz arasında bir ayrım varmışçasına yapılan bu açıklama demokratik bir anlayış çerçevesinde hareket eden ve tüm öğretim üyelerini kardeşçe kucaklayan yönetimimize yapılmış bir haksızlıktır.

Üniversitemizde düzenlenecek bir toplantıya katılıp katılmamakla ilgili öğretim üyelerini kategorize etmeyi ilkellik olarak düşünüyoruz. İnönü Üniversitesi geçmişte olduğu gibi feodal bir anlayışın hükmüyle yönetilen bir üniversite olmanın çok ötesinde demokrat duruşuyla tüm akademisyenlerini kardeşçe kucaklayan bir zihniyete sahiptir. Bu noktadan hareketle haksız eleştiri yapanları üniversitemiz hakkında eleştiri yaparken seviyeli olmaya davet ediyoruz.”