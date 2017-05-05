O Fotoğraflar İçin Enteresan Bir Savunma

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak kenetlendiklerini kaydederek, “Önümüzde 3 maçımız var ve hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah bu 3 maçımızı alıp, şampiyon olacağız. Camiamız, şehrimiz, taraftarlarımız bunu hak ediyor. Allah’ın izniyle bu takım Süper Lige çıkacak” dedi.

Kentteki bir otelde kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Gevrek, “Camia, yönetim, teknik heyet, futbolcular, şehir, yerel basın olarak hep beraber her zaman birbirimize yakın olmalıyız. Evkur Yeni Malatyaspor ortak değerimizdir. Bu ortak değerimize sahip çıkmalıyız, takım bizim takımımız” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEY KAYBETMİŞ DEĞİLİZ”

Gevrek, Bandırmaspor karşısında alınan farklı yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ancak kaybedilen bir şeyin olmadığını ifade ederek, “Son haftalarda şampiyonluk yolunda 2-3 hafta bizim açımızdan kötü geçti, en sonda oynadığımız Bandırmaspor maçına sezonun en kötü futbolunu oynadık. Gerçekten çok kötüydük. 5-0 mağlup olduk ama futbolun içerisinde bu tür şeyler var. Sonuçta takımımız lider, 5 puan öndeydik, şuanda 2 puan öndeyiz. Yenilgiyle avantajımızı kaybettik. Ama bir şey kaybetmiş değiliz. Eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız, her mağlubiyetten sonra mutlaka ders çıkarıyoruz. Biz, galibiyetten sonrada hatalarımız varsa ders çıkarıyoruz. Bu anlamda aldığımız mağlubiyetin hem taraftarlarımızı hem camiamızı üzdüğünü biliyorum. Ama şu var takımımız lider. Ligde kalan 3 maçımız var. Maalesef üzülerek söylüyorum belki de Malatya’da ilktir, lider bir takım mağlup olmuş olabilir, taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz ama bir taraftar gurubunun havaalanından takımı tesislere kadar takip ederek, tacizde bulunması, küfretmesi, kulüp otobüsünün içerisine girmeye çalışması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“BEN BUNLARI TARAFTAR OLARAK KABUL ETMİYORUM”

Bandırma deplasmanı dönüşü Malatya’da yaşanan olayları sert bir dille eleştiren Gevrek, şunları söyledi:

“Malatya taraftarını biz biliyoruz. Gerçek Malatya taraftarını biliyoruz. Statta 10 bin kişiye oynadık, şampiyon olduğumuzda yüzbinlerce kişi vardı. 100 kişilik bir grubun yaptığını da Malatya taraftarına asla ve asla mal etmiyoruz. Lider olan bir takıma bir mağlubiyetten dolayı bunlar yapılıyorsa, ben bunları taraftar olarak kabul etmiyorum. Basınında bu konuda dik durması lazım. Bir gurubun kalkıp Malatya’nın gerçek taraftarıymış gibi sahiplenmesi, bu tür hareketler yapması doğru olamaz. Bu futbolcular bize emanettir. Adamlar dünyanın neresinden gelip burada futbol oynuyor. 57 puanı bu takım, bu futbolcular aldı. Bir maçtan dolayı bu yapılacak şey mi? Yabancı futbolcu hayatından ilk defa böyle bir şey görüyor. Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Zaten mağlup olmuş, hepsinin moralleri bozuk. İnanın biz mağlubiyeti unuttuk. Yaşanan olaylar asla ve asla doğru bir şey değil. Bunlar taraftar olamaz. Bu olay gerçekten bizi derinden üzdü. Tabi ki taraftarlarımız üzgün olabilir, protesto da edebilir buna eyvallah ama kalkıp futbolculara fiziki müdahalede bulunmaya çalışmak, küfretmek bu kabul edilemez. Mağlubiyet dünyanın her yanında oluyor. Rakiplerimiz 3-0, 4-0, 5-1 yenildiler, hangi takımın taraftarı bunu yaptı? Taraftarlar takımlarına sahip çıktı.”

“YAŞANAN OLAY BİZİ ÇOK ÜZDÜ”

Gevrek, ligde kalan 3 maçlarını kazanıp, şampiyon olacaklarını belirterek, “Biz mağlubiyeti unuttuk. Önümüzde 3 maçımız var ve hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah bu 3 maçımızı alıp, şampiyon olacağız. Camiamız, şehrimiz, taraftarlarımız bunu hak ediyor. Allah’ın izniyle bu takım Süper Lige çıkacak. Bütün taraftarlarımızın desteğiyle bu olacak. Yaşanan olay bizi çok üzdü. Bunu da bir kenara bırakacağız. Önümüzde Adana Demirspor maçı var, inşallah Adana’da da galip geleceğiz. İçeride Bolu, deplasmanda da Sivas maçımız var. Biz 2 puan öndeyiz. ‘Bütün rakipler maçlarını kazanmış, biz kaybetmişiz’ gibi bir psikoloji doğru değil, daha 3 tane maçımız var. Bu takıma, futbolculara inanıyorum. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularla kenetlendik. Biz istiyoruz ki yerel medyamız, taraftarlarımız, camiamızda kötü günde yanımızda olsun. Herkes bu takımın yanında olsun inşallah hep beraberde Süper Lige çıkacağız. 3 senedir buradayım, bazı şeylere de sabrettim. O gelen 100 kişilik taraftar gurubunun arkasında kimin olduğunu biliyorum. Kimlerinde yaptığını biliyorum. Bu takım şampiyon olsun, bunların hepsini tek tek, açıkça söyleyeceğim. Bu şehir, herkes neyin ne olduğunu bilecek. Ama herkesin de bildiğini Malatya’nın menfaati için söylemesi lazım. Çıkıp yanlışın yanında durmaması gerekiyor. Bu kulüp bize emanettir. Başarılıda olabiliriz, başarısızda olabiliriz. Malatya’nın menfaatinin önüne ben olduğum sürece hiç kimse geçemez. Hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. Başarılı ya da başarısız olabiliriz bu hayatın içerisinde olan şeyler ama sabrettim, 3 senedir sesimi çıkarmadım maalesef bu yapılanlar doğru değil. 100 kişilik taraftar gurubunu da Malatya taraftarıymış gibi yansıtmakta doğru değil. Biz taraftarları, neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Futbolcuların o maçtan sonraki durumlarını, psikolojilerini görseniz, yabancı futbolcu hayatında ilk defa yaşıyor. Şampiyon olamayan, birçok mağlubiyeti olan takımlar var, protesto ediliyor. Bu lider olan bir takıma yapılıyor. Bugüne kadar sabrettim ama bizimde sabrımız bir yere kadar” diye konuştu.

“GERÇEK TARAFTARIN TAKIMA SAHİP ÇIKACAĞINA İNANIYORUM”

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını ve takımın Süper Lige çıkacağını dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımımıza sahip çıkmamız lazım. Malatya’nın gerçek taraftarının da çıkıp gerçek tepkisini göstermesi gerekiyor. 100 kişilik gurup ne olursa olsun. Ona tepki göstermezsen, hiçbir şey yokmuş gibi davranırsan yarın bir gün bir daha yapacaklar. Ben, Malatyaspor’un gerçek taraftarının takımına sahip çıkacağına inanıyorum. İyi günde de, kötü günde de sahip çıkacaklardır. Önemli olan takıma hem iyi günde hem de kötü günde sahip çıkılmasıdır. Hep beraber inşallah Süper Lige çıkacağız. 3 maçta ne gerekiyorsa yapacağız futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle üzerimize düşen neyse yapacağız. Çıkacağız mücadelemizi yapacağız. Biz şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Biz bütün sebepleri yerine getiririz, doğru olan adımları atarız ama şuna da inanmak lazım yoksa kısmetinde zaten olmaz. Doğru işler yapar, kararlar alırsak kısmetinde de varsa kimse engel olamaz. Allah’ın izniyle bu takımın şampiyon olacağına inanıyoruz. Bütün taraftarlarımızın, camianın inanmasını istiyorum.”

“BU GRUBUN ARKASINDA DURMAYACAKSINIZ”

Gevrek, Bandırmaspor karşısında alınan farklı mağlubiyeti beklemediklerini ifade ederek, “Mağlubiyetlerde türlü türlü, farklı farklı yakıştırmalar yapılıyor. 8 puan öndeyken bizde, futbolcularda herkeste bu stres vardı. Bu baskıda belki tecrübesizliğimize gelmiş olabilir, tecrübesiz futbolcularımız vardır. Şehrinde bir baskısı var. 5-0’lık mağlubiyeti kimse beklemiyordu. Olabilir, en alttaki takıma yenilebilirsin. Bunların dünyada örnekleri çoktur. Tabi ki biz beklemiyorduk, hiç kimse beklemiyordu. Bu oldu ama bundan mutlaka ders çıkaracağız. Hiçbir şey olmamış gibi ‘oldu, mağlup olduk’ demiyoruz. Ama ‘100 kişinin yaptığını bir tarafa bırak, hiçbir şey yokmuş gibi davran, onları da kazan, onu bırak başka konuya geç’ diye bir şey yok. ‘O tarafa bırak’ niye bırakayım? Sen 2 puan öndesin, taşları atacaksın, kulübü taşlayacaksın, kavgaya gireceksin ondan sonra bir tarafa bırak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu takım 3 senedir nereden nereye geldi. Yazık, günahtır. Vermiş olduğum emekleri bir tarafa bırakıyorum, bu kadar emek verildi. Bu kadar emekleri görmeyeceksiniz, bir mağlubiyet oldu her şey bitti. Hiçbir şey olmayacakmış gibi bizde inanmayalım, bırakalım gitsin. Nasıl çıkacak bu takım? Sizde çıkıp yazacaksınız. Bu gurubun arkasında durmayacaksınız” şeklinde konuştu.

O FOTOĞRAFLAR İÇİN ENTERESAN BİR SAVUNMA.. 5-0 BEKLENMİŞMİŞ!..

Gevrek, Göztepe maçı sonrası saha içerisinde çekilen ve malatyahaber.com’da yayınlanan, kendisi, Kaptan Sedat ve Sadık’ın ön planda oldukları, futbolcularla ‘pazarlık görüntüsü’ olarak yorumlanan fotoğraflarla ilgili olarak “Bu yakıştırmalar çok ayıp. Bahsedilen futbolculardan birisi genç bir futbolcu bu kadar emek vermiş, bir tanesi de kaptanı bu kadar emek vermiş. Yapılan bir şeyi bilmeden etmeden bu iftiraya girer. Yazık, günah değil mi? Bu çocukların bu şekilde üstüne gitmek doğru bir şey değil. Orada takım gelmiş sevinecek gideceğiz, ne konuştuğumuz belli değil, ne ettiğimiz belli değil orada ama birisi çıkıyor sanki orada bir prim pazarlığı yapıyormuşuz gibi bir şey yansıtıyor. Bunlar doğru şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin ‘Peki, ne konuştunuz başkanım?’ sorusuna ise Gevrek, “Ben futbolcuyla her konuştuğumu gelip anlatmam. Ama ne konuştuğumu çok merak ediyorsanız, o dakikada uçağa yetişecektim kaptanla soyunma odasına gidecektim, o maçın primi daha önceden konuşulmuştu. Oradaki iki arkadaşın kendisi için para pazarlığı yapıyormuş gibi yansıtılması ayıp. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlarda insanlar ama böyle bir şey yakıştırıldığı zaman, onu orada gördüğünde buna ne der? Ben orada uçağa yetişeceğim, takımla beraber hep soyunma odasına gidiyorum. Maç öncesi de, sonrası da gidiyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum geç kalacağım diye kaptana sen git benim adıma ne söyleyeceksen konuş, teşekkür et diyorum. Bunu farklı bir yere çekmek art niyettir. Bu takım 3 tane maçı var. Madem bunu yapıyorsun, çekmişsin, sen 5-0’lık mağlubiyeti mi bekliyorsun o fotoğrafı ortaya çıkarmak için? Madem böyle bir şeyin var çıkar Göztepe maçının hemen sonrasında. Mağlubiyeti bekliyordun o zaman. 5-0’lık mağlubiyeti bekliyormuşsun. O doğru bir şey değil” cevabını verdi.

“3 MAÇIMIZI KAZANIP, ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Gevrek, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kenetlendiğini belirterek, “Şuanda 3 maçımız var, maç maç gidiyoruz. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Bizim kenetlenmemiz lazım. Bizim artık bir olmamız lazım. Süper Lig için fırsat var. Avantajımız vardı, bir kısmını yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluk gitmiş değil. İnşallah Adana Demirspor maçıyla başlayarak, Bolu ile içeride, kalırsa da son maça gideriz Sivas’ta istediğimiz sonucu alırız. İki gündür buradayız. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlendik. Biz istiyoruz ki bütün camia arkamızda olsun. Hep beraber kenetlenelim, ne yapmamız gerekiyorsa yapalım 3 maçımızı kazanıp şampiyon olalım.” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

EYMS- Göztepe maçından sonra sahada çekilen ve başkanın basın toplantısında “Tebrik ediyorum, kutluyorum geç kalacağım diye kaptana sen git benim adıma ne söyleyeceksen konuş, teşekkür et diyorum.” sözleriyle ‘açıklama’ getirmeye çalıştığı fotoğraflar. (Foto: Mehmet GÖRESİYE)