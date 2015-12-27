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Malatya Haber -

O Günlere mi Döndük? 4-1

O Günlere mi Döndük? 4-1
  • 27.12.2015
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Malatyaspor, İzmir’de karşı karşıya geldiği Altay’a 4-1 mağlup oldu. Malatyaspor’un tek golü Caner’den geldi. Altay karşısında alınan farklı mağlubiyet, taraftarlara sezonun ilk haftalarında “4’er gol yenilen” maçlar dönemini hatırlattı.

STAT: Alsancak

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Gökhan Memişoğlu, Engin Erdem

ALTAY: Bülent Ataman, Erdi, Merter, Molina (İsa dk. 86), Şehmus , Yasin (Alp dk. 81), Ercan , Can Erdem (Erdal dk. 65), Musa Çağıran, Mehmet Budak, Onur

MALATYASPOR: Fevzi, Mustafa Sert, Gökhan Caba, Serkan Dökme (Mehmet Alper dk. 67), Fatih, Güngör, Caner, Murat Duman, Celil, Ergun (Mustafa Olcaytu dk. 58), Mehmet Albayrak(Eren dk. 72)

GOLLER: Can Erdem (dk. 13), Şehmus (dk. 28), Onur (dk. 53), Molina (dk. 55) (ALTAY), Caner (dk. 37) (MALATYASPOR)

SARI KARTLAR: Ercan (Altay) Gökhan, Caner (Malatyaspor)

Karşılaşmanın 13. dakikasında Altay, Can’ın golüyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada ev sahibi ekipten Şehmus durumu 2-0 yaptı.

Malatyaspor, 37. dakikada Caner’le skoru 2-1’e getirdi.

İlk yarı bu skorla kapandı.

53. dakikada Altay’dan Onur attığı golle farkı tekrar artırdı: 3-1

55. dakikada Altay’ın yabancı oyuncusu Molina, skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1 galibiyetiyle son buldu.

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