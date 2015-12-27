O İllerden Biri de Malatya

Doğu illerinden batı illerine göçü önlemek için 12 ilde tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik yapılacak kalkınma projeleriyle istihdam alanı oluşturulacağı bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, konuyla ilgili olarak yaptığıa yazılı açıklamada, Malatya’nın da içerisinde yer aldığı göçü kendine yönlendirebilme potansiyeline sahip Türkiye genelindeki 12 ilde tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik yapılacak kalkınma projeleriyle istihdam alanı oluşturulacağını belirtti.

Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, “AK Parti iktidarımız doğu illerimizden batıya göçün önünü kesebilmek için öncelikle kamu yatırımlarında etkinliğin arttırılmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin orta ve doğusunda belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış çevre illerin sosyo ekonomik gelişmesinin ve fiziki altyapısının hızlandırılması yönündeki politika önceliğini sürdürecektir. Bu kapsamda da doğudan batıya göçü kesebilecek kentler olarak belirlenen 12 il olan Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van il merkezlerinin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi politikası devam ettirilecektir” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde başta Malatya olmak üzere 12 ilin cazibe merkezi konumundaki şehir merkezlerinin sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini vurgulayan Ölmeztoprak, bu çerçevede ödenek aktarılan kamu kurumlarının ise faaliyetlerin tamamlanmasına öncelik verip, projelerin zamanında uygulanması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.

Ölmeztoprak, Malatya’da 2010 yılı kamu yatırımlarının sektörel dağılımında ilk sırada 84 milyon 786 bin TL ile tarım sektörünün olduğunu, onu 30 milyon 838 bin TL ile eğitimin takip ettiğini belirterek, TRB1 bölgesi içerisindeki illerinin tarım sektörü bazındaki 2010 yılı yatırımlarında Malatya’nın Tunceli’nin 80 katı, Elazığ ve Bingöl’ün ise 9 katı kadar daha fazla ödenek aldığını vurguladı. Malatya’nın sağlık yatırımlarında, Elazığ ve Bingöl’ün 2 katı, Tunceli’nin ise 8 katından daha fazla yatırım miktarına sahip olduğunu ifade etti.

Ölmeztoprak, düzenli olarak ildeki yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının ödenek ihtiyaçlarını, kurum bazındaki istek ve taleplerini istediğini ifade etti.