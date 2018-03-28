“O Karara İtiraz Ettik, İptal Edildi”

Pazar günü yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi bir açıklama yapan, oda yönetim kurulu başkanı ve başkan adayı Hasan Hüseyin Erkoç, bazı üyeerin aidatlarını geç yatırdıkları gerekçesiyle oy kullanmalarının engellenmesine yönelik İlçe Seçim Kurulu kararının, itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Erkoç, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin normal seyrinde gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak; tüm iyi niyetimize rağmen, yasa ve yönetmenliklere sonuna kadar uymamıza rağmen kamuoyu ve değerli üyelerimiz yanlış bilgilendirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nı kimsenin küçük düşürmesine, kamuoyu önünde haksız tartışmalarla karşı karşıya bırakılmasına izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz.

Şunu herkes iyi bilsin; Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki tüm iş ve işlemler bakanlık denetimindedir, tüm iş ve işlemlerimiz yasa ve yönetmenliklere göredir. Ve biz 7/24 saat denetime ve hesap vermeye hazır bir yönetimiz. Bugün de hesabını veririz, yarın da hesabını veririz. Ama hukuk kurumlarına yanlış ve yalan bilgiler vererek üyelerimizi mağdur ettirmeyiz.

21 Mart saat 17.00’den sonra internet bankacılığında aidatlarını yatıran üyelerimiz, bu aidatlarını yasa ve yönetmenlikler çerçevesinde yatırmıştır ve bu durum tamamen hukuku uygundur.

21 Mart günü saat 17.00’den sonra aidatlarını yatıran üyelerimizin seçimde oy kullanmalarının iptal edildiğine dair alınan karar, itirazımız üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. 54 üyemizin oy kullanma hakları yeniden kendilerine verilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com