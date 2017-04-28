“O Kupayı Malatya’ya Getireceğiz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Mademki bu futbolcular, takımı bu seviyeye getirdi, ligin zirvesine taşıdı, bundan sonrada bu zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah’ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Kupayı da eninde sonunda Malatya’ya getireceğiz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, “Haftalar gitgide azalıyor ama bizim avantajlı durumumuz devam ediyor. Son üç maça baktığımızda Giresunspor deplasmanından alınmış bir puan var. Ama Eskişehirspor ve Sivasspor ile aramızdaki puansal fark devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“BU TAKIM BURALARA TESADÜFEN GELMEDİ”

Ravcı, hiçbir başarının tesadüf olmadığını kaydederek, şunları söyledi: “Bu takım buralara tesadüf eseri gelmedi. Sezon başından beri birçok badireler atlattık. Futbolcularımız, teknik heyet ve bütün çalışanlar inanılmaz bir efor sarf etti. Baktığınızda geldiğimiz yer, başarılı bir yer. Hiçbir başarı da tesadüf değildir. Belki bazı kesimler son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan pek memnun olmayabilir, bazıları bize inancını kaybetmiş olabilir ama bize inanan insanlar lazım. Çünkü bu takım sadece bizim değil bütün Malatyalıların takımıdır. Biz, inanan insanları yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü biz hem kendimize inanıyoruz hem de yanımızda bulun an futbolcu grubuna inanıyoruz.”

“FİLMİN TEKRARI GİBİ GÖRÜYORUZ”

Sezon sonunu nasıl şampiyon tamamlayacaklarının hesabını yaptıklarını dile getiren Ravcı, “Mademki bu futbolcular, takımı bu seviyeye getirdi, ligin zirvesine taşıdı, bundan sonrada bu zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah’ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Kupayı da eninde sonunda Malatya’ya getireceğiz. Ama şuanda üç hafta alınan başarısız sonuçlardan dolayı kamuoyunda moral bozukluğu var, bunu bizde biliyoruz. Bunu filmin tekrarı gibi görüyoruz çünkü ligin ilk yarısında da beş maçta iki puanlık bir kazancımız vardı. İkinci yarıdaki bu düşüşü puan farkımızı koruyarak devam ettirmiş olduk. Bu saatten sonra dışarıda konuşanların, yazan çizenlerin bizim için olumsuz anlamda hiçbir önemi yok. Biz, bu sezon sonunu nasıl şampiyon bitireceğimizin hesabını yapıyoruz. Bunu da başaracağız” diye konuştu.

“BU MAÇI KAZANACAĞIZ”

Ravcı, Göztepe maçının zorlu geçeceğini ancak ellerinden geleni yapıp, 3 puanı alacaklarını ifade ederek, “Göztepe bu ligin iyi takımlarından bir tanesi ve kaliteli oyuncuları var. Kendilerini Play-Off’un içerisinde tutmaları için, bizim maçımızı önemsiyorlar. Ama bizim bu saatten sonra kaybedecek puanımız yok. Göztepe maçıyla tekrar galibiyet serimize başlamak istiyoruz. Sahamızda 3 puanı almak istiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Bütün rakiplerimize bugüne kadar saygı gösterdik. Aynı saygısı kendi rakiplerimizden de bekliyoruz. Bazı söylemler var yazılıp, çiziliyor. ‘Evkur Yeni Malatyaspor’u kendi seyircisinin önünde yeneceğiz’ tarzında söylemler var. Bunlar pek şık şeyler değil. Biz hiçbir zaman ‘yenilmez bir takımız’ demedik. Neticede bu ligde yenilgilerimiz de var. Ama bu maçı kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi