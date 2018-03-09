O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak

Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli aşk ve sitem mektubu ortaya çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, teybi ve yarım asırlık mektubu yeni açılacak olan Radyo ve Gramofon Müzesi’nde sergileme kararı aldı.

Bir Alman kadının 50 yıl önce Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı mektup Malatya’da bir plakçıda bulunan makaralı teyp cihazından çıkmıştı. Ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyor. Fotoğrafının yanı sıra bir tutam saçını da iliştirdiği ve son busesinin yer aldığı 2 Şubat 1969 tarihli mektubunda Alman kadın, “Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum” diye yazmıştı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, makara teyp ve mektubun yeni açılacak Radyo ve Gramofon Müzesi’nde sergilenmesi için talimat verdi. Teyp ve mektup, Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanındaki kerpiç evde kısa süre sonra açılacak olan Radyo ve Gramofon Müzesi’nde sergilenecek.

Malatya Sanat Sokağı’nda plakçılık yapan Yıldıray Akçer, “Cihazı Kırıkkale’de ikinci el elektronik işi yapan bir arkadaştan aldım. Bana cihazın sıfır olduğunu söyledi. Öyle deyince bende kullanma kılavuzunu aradım. Tesadüfen cihazın sahibine olduğunu sandığımız bir mektup çıktı. Tercümesini yaptırdık, bir aşk mektubu olduğunu öğrendik. Daha sonra sizin talebinizi duyduk. Açıkçası bu cihazın müzede sergilenecek olması bizim için mutluluk verici oldu” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Gazeteci Ferdi Durdu ve mektubun tercümesini yaptıran Abdullah Ergün’e teşekkür ederek, “Basın mensupları bu konuyu gündeme getirdi. Bunun gün yüzüne çıkmasında güzel bir habercilik örneği yaptılar. Gerçekten insanı çok etkileyen, duygulandıran bir tablo var ortada. Yıldıray bey antika, radyo, gramofon işiyle uğraşan bir kardeşimiz. Kırıkkale’den aldığı teybin içerisinde bir mektup çıkıyor. Mektubun içerisinde de fotoğraf, saç teli, dudak izi, çok duygusal yazılmış kısmen kırık bir aşk hikayesi var. Bir ayrılığı ve üzüntüyü içeren Almanca mektup; ‘neden canımı yaktın, üzülüyorum’ diye başlayan neticesinde de mutluluk dileğiyle bitiyor. İsimsiz ama yıllardır varlığını sürdürmüş. 1969 yılında Alman bir kadın tarafından Türk Mehmet’e yazılmış. Gerçekten çok duygulu” diye konuştu.

Teyp ve mektubun müzede sergileneceğini kaydeden Çakır, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesini oluşturuyoruz. Şuanda 700’e yakın birbirinden farklı, belki hiç görülmemiş yüz yılı geçen radyolar müzede yer alacak. Radyoların ilk üretildiği tarihten itibaren farklı ülkelerden modellerinde olduğu bir müzeyi oluşturacağız. Bu teypte izde farklı bir ambiyans oluşturacak. Bu cihaz, mektupla birlikte müzemizde yer alacak.”

Aşkını ve ayrılıktan dolayı duyduğu acıyı mektuba döken, arasına şiirde ekleyen Alman kadın, fotoğrafının yanı sıra saçından da bir demet iliştirmişti mektubun köşesine. Son busesini mektuba iliştiren kadın şunları yazmıştı:

“Neden benim canımı yaktın. Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Seçtiğin yolda sana bol şans diliyorum. Sana mutlu bir yaşam diliyorum.”

“Sevgili Mehmet, bugün sana verdiğim sözü tutuyorum. Sana eski resmimi gönderiyorum. Ne yazık ki eski resimler, sakın darılma yıllar geçiyor. İkimizde ne yazık ki yaşlanıyoruz.”

Mektubun köşesine iliştirilen şiir ise şöyle: “En büyük şansın, şansları yok. En derin acının sesi yok. Bunların ikisi de aynada sessizce birleşiyor. Gözlerde dolmuş olan gözyaşları çözülmeye başlıyor.”

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com