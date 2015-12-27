O Ne Bakış Öyle!

Birlik ve beraberliğin, savaş karşıtlığının ve barışın öneminin sık sık vurgulanması ile birlikte Malatya’nın güncel sorunlarının da konuşulduğu bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Bayramlaşma törenlerinde konuşulan önemli konulardan bazılarını sizler için derledik.

Kadının adı yok!..

•Valiliğin, Belediyenin ve Sivil Toplum Örgütlerinin TSO binasında gerçekleştirdikleri bayramlaşmalarda kadının adı da kendisi de yoktu. AKP Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte 2-3 kişinin dışında kadın yoktu. Son 3-4 bayram öncesine kadar yüzde 50 civarında kadının katıldığı bayramlaşma törenlerine kadınların artık katılmaması başta “kadınların toplum yaşamının dışına itildiği” gibi değişik yorumların yapılmasına neden oldu. Bu arada, Valiliğin bayramlaşmada AKP Milletvekili Öznur Çalık ile AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi arasındaki görüşme sırasında bayan vekilin objektiflere yansıyan sert bakışı espri konusu oldu.

Şoför Okulu arazisi satılacak mı?

•Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 1/100.000’lik Bölge Çevre Düzeni Planında (ÇDP) Tarımsal alan olarak gösterilen 1100 dönümlük Şoför Okulu alanının özelleştirme kapsamında satılacağı spekülasyonlarına Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kesin bir dille “Yok öyle bir şey” diyerek spekülasyonların gerçek olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı ile bizzat görüşmelerinin olduğunu söyleyen Başkan Çakır “ Sayın Bakanımız, bu alanın bir kısmını Belediyemize tahsis edilmesini kabul etti. Diğer bir kısmını ise yine askeri alan olarak değerlendirileceğini ifade etti. Kesinlikle satışı söz konusu değildir. Alanın bir kısmının belediyemize tahsis işlemlerinin süreci ise devam ediyor ve en kısa sürede gerçekleştirileceğini umuyorum” diyerek alanın 3. kişilere satışı iddialarının tamamen dedikodu mahiyetinde olduğunu vurguladı.

Ödenek gelirse en kısa sürede bitecek

•Hükümet Konağının restorasyonunun aradan 450 gün geçmesine rağmen bitirilememesi ile ilgili sorulara yanıt veren Vali Vasip Şahin, “ Gecikme, tamamen ödeneksizlikten kaynaklanmıştır. İlgili Bakanlık nezdinde ödenek taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizin bir an gerçekleşeceğini umuyorum. Restorasyonun bitiş tarihi konusunda kesin bir tarih veremiyorum ama en kısa sürede bitirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. En kısa zamanda bitirileceğini umuyorum” diyerek, Hükümet Konağının restorasyonunun ödenek yetersizliği nedeniyle geciktiğini ve bitiş tarihi hakkında net bir tarih veremeyeceğini belirtti.

“Hangisine yetişeceğim?”

•Valilik dışındaki, Belediye, TSO, BARO, AKP-CHP gibi kurum ve kuruluşların bayramlaşma törenlerinin ikinci güne ve aynı saatlerde gerçekleştirmesi birçok karışıklığa ve sıkıntılara neden olurken en çok sıkıntıyı çekenlerin başında milletvekillerinin geldiğini, hatta avukat kökenli AKP milletvekili Cemal Akın, elindeki programı dikkatlice incelerken “ Baro, Belediye, AK Parti hepsi aynı saatte! Yahu şimdi ben bunların hangisine yetişeceğim?” diyerek mırıldanması etrafındakilerin gülüşmesine neden oldu.

Kaleli işadamlarının taahhütleri ne oldu?

•Kaleli işadamları tarafından Kale ilçesine yaptırılması taahhüdü verilen Kale Meslek Yüksek Okulu binası inşaatının aradan uzun bir süre geçmesine rağmen henüz tamamlanamadığını, Arapgir ve Hekimhanlı işadamlarının kendi ilçelerine taahhüt ettiği okul binalarını kısa zamanda inşa ettirerek eğitime kazandırmasına rağmen Kale ilçesindeki bina inşaatının tamamlanamaması da ilgili çevreler tarafından “Kaleli işadamları, taahhütlerini yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri ” yorumlarına yol açtı.

Duygusal ortamdan, spor sohbetine

•Devlet himayesinde bulunan çocuk, genç ve yaşlıların kaldığı yurt ve evlere seçilmiş -atanmış kent yöneticileri tarafından bayram öncesi ziyaret edilmesi geleneği ilk kez Vali Vasip Şahin tarafından bozularak bayramın birinci günü ziyaret edilmesi, gerek yaşlılar gerekse de çocuklar arasında ayrı bir bayram havası yarattı. Eşi Şeyman Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Burhanettin Aktı ve Emniyet Müdürü Mustafa Aygün ile birlikte Huzurevi ve çocuk yuvasını ziyaret eden Vali Şahin, yaşlılarla sohbet etti. Yuvada kalan çocukların ise Şahin çifti ile birlikte gelen konuklara sevgi açlığı ile yapışmaları duygusal bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Erkek yurdunda ise sohbetin konusu spordu. Yurtta kalan gençlerin çoğu sporun değişik dallarında faaliyet göstermesi sohbetin uzamasına ve protokol dışına çıkmasına neden oldu.

DERLEYEN: Yaşar KARAASLAN- Yorum