Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransız oyuncusu Micheal Pereira, futbol şanslarının son maçlarda yanlarında olmadığını kaydederek, “O ruh yeniden canlanacak” dedi.

Fransız futbolcu, bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını ifade ederek, “Bütün maçları kazanmak tabi ki zor. Sezon başlangıcından beri olan şansımız son ay artık arkamızda değil. Bu şans bizimle beraber değil. Tabi ki çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Yeniden o ruh canlanacak ve yeniden geri döneceğiz” diye konuştu.

İyi günlerin geleceğini dile getiren sağ kanat oyuncusu, şunları söyledi:

“Eğer toplu olarak bir başarı yoksa kişisel olarak da bir başarı olmaz. Ama biz takım olarak çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maça çok sıkı hazırlanıyoruz. İyi günler gelecek.”

Pereira, ‘soğuk havadan etkilenip, etkilenmedikleri’ yönünde sorulan soruya, “8 yıl Mallorca’da oynadım, 8 yıl boyunca hava hep güneşliydi. Ama tabi biz bunu bir özür olarak kabul etmek istemiyoruz. Ligin bütün takımları bu havada, bu şartlarda mücadele ediyor. Bütün şartlara en iyi şekilde adapte olup, başarılı olmak zorundayız” cevabını verdi.

Cumartesi günkü Boluspor maçının önemine de değinen tecrübeli futbolcu, “Her zamanki gibi davranacağız. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıktık. Bu maça da öyle çıkacağız. Mutlaka kazanmak istiyoruz. Son haftaların kötü hatıralarını silmek için kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi