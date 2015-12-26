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Malatya Haber -

O Sırada Karısı Gördü Ve..

O Sırada Karısı Gördü Ve..
  • 26.12.2015
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Gece yarısından sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki şahsın, tabancayla intihar etmek istediği, bunu gören eşinin müdahale ettiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Taştepe Mahallesinde oturan 33 yaşındaki M.A. adlı şahıs, 02.00 sıralarında ayağından tabancayla yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada; M.A.nın intihar etmek amacıyla kafasına silah dayadığını gören karısı T.A.nın engel olmak için müdahale ettiği, tabancayı almaya çalıştığı sırada ateş aldığı, şahsın bu sırada kendisini ayağından vurduğunun saptandığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği evde 89 adet menşei belli olmayan, kuru sıkıdan çevirme tabancalarda kullanılan bilyeli mermi bulundu. Polis, olaydan sonra evin bahçesine atıldığı belirtilen tabancanın aramalara rağmen bulunamadığını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

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