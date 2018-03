O Vali Malatya’da da Görev Yapmıştı

Tanıdığı ve ilişkisi olduğu öne sürülen bir kadını bazı kişilerle birlikte kaçırtıp tehdit ettiği ve dövdüğü iddiaları son günlerde basında yeralan, Malatya eski Vali Yardımcılarından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında İçişleri Bakanlığı’nın araştırma ve soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Bu arada, olayla ilgili olarak konuşan Vali Çiftçi, hakkındaki iddiaların asılsız ve iftira olduğunu öne sürdü.

MALATYA’DA 4 YIL GÖREV YAPMIŞTI..

Olaya adı karışan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, geçmişte 4 yıl süreyle Malatya’da Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Erzurum’un Hınıs ilçesi kaymakamı iken Eylül 2005’de Malatya Vali Yardımcılığına atanan Çiftçi, zaman zaman Vali Vekilliği görevini de üstlendiği Malatya’dan Temmuz 2009’da Sakarya’nın Ferizli ilçesi kaymakamlığına atanması üzerine ayrılmıştı.

Ferizli’den sonra sırasıyla Bursa’nın Mudanya ve İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunan evli ve 3 çocuk babası Orhan Çiftçi, Haziran 2017’deki kararname ile Kırklareli Valiliği görevine getirilmişti.

BAKANLIKTAN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI..

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında iddialarla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu haberde yer alan tarafların karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

“İDDİALAR ASILSIZ, İFTİRA”

Bu arada, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Bursa’nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı M. Ö. adlı kadını kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddialarıyla ilgili makamında açıklama yaptı.

Hakkında çıkan iddiaların yalan olduğunu gerçekle hiçbir alakasının olmadığını belirten Vali Çiftçi, “Bugün şahsımla ilgili bası basın organlarında yer alan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili şu an açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 21 yıllık kamu hizmetinde haktan hukuktan doğruluktan devletime ve milletime bağlılıktan asla taviz vermedim. Görev yaptığım her yerde, halkımla iç içende oldum. Daima halkımızın çıkarlarına gözettim. Bu durumdan rahatsız olanlar, elbet olmuştur. Devletime milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyettin içerisine girmedim. Bundan sonrada asla girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız çok iyi biliyor. Çıkarları zarar gören birileri tarafından, kamuoyunda şahsımla ile ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını ve iftiralarını içeren haberler ile izzet ve onurum alçak kullandığı kumpasla ilgili itibar suikastına kurban edilmeyi çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ver yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmiş iken tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımızın haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir” dedi.

M.Ö hakkında açıklama yapan Çiftçi, “Söz konusu iddialar 9 ay öncesine ait iken neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö ile Mudanya kaymakamı iken belediye özel kalemi olması münasebeti ile tanışmaktayım. Kendisi belediye yönetiminin değişmesi ile vekalet ettiği Özel Kalem Müdürlüğünden uzaklaştırılmıştır ve benden yardım istemiştir. Benden de bu yardımı bulamayınca beni telefonla tehdit etmeye başlamıştır. Kendisi de bugün verdiği demeçlerde bunu açıkça belirtmektedir. Ben söz konusu geçen M.Ö ile Mudanya kaymakamı iken belediyenin özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayım kendisiyle başka bir hukukumuzda asla olmamıştır. Beni ve ailemi tehdit etmemesi için, yaklaşık 3 ay önce mahkemeden koruma kararı aldım. Soruşturmanın gizliği çerçevesinde başka da açıklama yapacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.

Kırklareli, Ankara iha- malatyahaber.com