O Vekile Ceza Yok

TBMM Genel Kurul’unda CHP Milletvekili Kamer Genç’e, küfür eden AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan hakkında AK Parti Grup Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Kurul, oyçokluğu ile Aslan’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Aslan, geçtiğimiz haftalarda, TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Şahin’e yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Genç’in kürsüde yanına giderek küfür etmişti. Aslan’ın bu sözleri tartışılırken AK Parti Grup Disiplin Kurulu, Aslan’ı partiden ‘geçici ihraç edilmesi’ için Müşterek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Geçen hafta, Disiplin Kurulu’na yazılı savunma veren Aslan, parti tüzüğünde eylemine karşılık gelen bir suç tanımının olmadığını söyledi. Parti Müşterek Disiplin Kurulu dün toplandı. Toplantıda, parti tüzüğü gereği bu suçtan Aslan’a ‘geçici ihraç’ verilemeyeceği kararı verildi. Bazı üyeler ise Aslan’a kınama cezası verilmesini önerdi. Ancak, tüzükte iki kez kınama cezası verilen kişinin partiden kesin ihracının söz konusu olacağı belirtilerek, bu öneriye sıcak bakılmadı. Kurul, oyçokluğu ile Aslan hakkında ceza verilmeye yer olmadığına karar verdi.