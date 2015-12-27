Obama’ya İsrail Baskısı
Bütün dünya Obamayı kutlama yarışına girerken, İsrail ABDnin yeni seçilmiş başkanına şu uyarıları gönderdi: 1 – İran ile hemen masaya oturma, onlar bunu zayıflık addeder. 2- İrana karşı askeri seçeneği masadan kaldırma.
İSRAİL, daha birkaç gün önce başkan seçilen Barack Obamaya, İran konusunda uyarıyla karışık baskıya başladı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ABDnin, nükleer silah tutkusu bulunan İrana karşı askeri seçeneği göz ardı etmemesi gerektiğini savundu.
İsraili ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Barak, “Biz hiçbir seçeneği dışlamıyoruz. Başkaları da dışlamamalı” dedi. Barak şöyle devam etti: “İranın nükleer silah etme peşinde olduğunu ve uluslararası arenada yaptıkları görüşmelerde herkesi aldatmaya çalıştığından eminiz.”
Önceki gün bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de yeni Başkan Obamanın İranla şimdilik görüşmemesi gerektiğini söyledi. Livni, böyle bir diyalogun zayıflık olarak algılanabileceğini öne sürdü. İsrail radyosuna konuşan Livni, “İranın, dünyanın yaptırımlardan vazgeçtiğini düşündüğü sırada başlatılacak böyle bir diyaloğun sorunlar doğurabileceğini sanıyorum” ifadesini kullandı. Livni, ABDnin İran ile diyalog kurmasına destek verip vermeyeceği sorusuna ise “hayır” yanıtını verdi.
Obama, daha önce İrana George Bush yönetiminden farklı yaklaşacağını ve İranın nükleer programıyla ilgili koşulsuz olarak doğrudan görüşme niyetinde olduğunu bildirmişti.