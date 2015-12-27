Obama’ya İsrail Baskısı

Bütün dünya Obamayı kutlama yarışına girerken, İsrail ABDnin yeni seçilmiş başkanına şu uyarıları gönderdi: 1 – İran ile hemen masaya oturma, onlar bunu zayıflık addeder. 2- İrana karşı askeri seçeneği masadan kaldırma.

İSRAİL, daha birkaç gün önce başkan seçilen Barack Obamaya, İran konusunda uyarıyla karışık baskıya başladı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ABDnin, nükleer silah tutkusu bulunan İrana karşı askeri seçeneği göz ardı etmemesi gerektiğini savundu.

İsraili ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Barak, “Biz hiçbir seçeneği dışlamıyoruz. Başkaları da dışlamamalı” dedi. Barak şöyle devam etti: “İranın nükleer silah etme peşinde olduğunu ve uluslararası arenada yaptıkları görüşmelerde herkesi aldatmaya çalıştığından eminiz.”

Önceki gün bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de yeni Başkan Obamanın İranla şimdilik görüşmemesi gerektiğini söyledi. Livni, böyle bir diyalogun zayıflık olarak algılanabileceğini öne sürdü. İsrail radyosuna konuşan Livni, “İranın, dünyanın yaptırımlardan vazgeçtiğini düşündüğü sırada başlatılacak böyle bir diyaloğun sorunlar doğurabileceğini sanıyorum” ifadesini kullandı. Livni, ABDnin İran ile diyalog kurmasına destek verip vermeyeceği sorusuna ise “hayır” yanıtını verdi.

Obama, daha önce İrana George Bush yönetiminden farklı yaklaşacağını ve İranın nükleer programıyla ilgili koşulsuz olarak doğrudan görüşme niyetinde olduğunu bildirmişti.