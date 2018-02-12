Ocak Ayında Uçak Yolcusu 84 bin 211 Oldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürülüğü 2018 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerini açıkladı. Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 83 bin 111, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla bin 100, toplamda ise yüzde 29 artışla 84 bin 211 oldu.
2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 604 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 100 artışla 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 614’e ulaştı.
2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 27 artışla 647 ton olarak gerçekleşti.
(Bülten)
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
iyi günler iyi yayınlar uzaktada olsa bir MALATYALI olarak hergün gazetenizi okuyorum. Hersene Malatyaya 6.7 kez uçuşlarım oluyor. malatya havalanı çok küçük kapasitasi çok dar MALATYAMIZA YAKIŞMIYOR. O kadar Malatyalı siyasetçimiz var neden ilgilenilmiyor .Bir defasında Elazığa zorunlu iniş yaptık havalanı ne kadar güzel donanımlı bizim Malatya havalanı neden büyük donanımlı olmasın İzmirden Malatyaya uçuş günleri sayısı az direk uçuşlar az lütfen herkesin bu konuda duyarlı olmasını herkesin elini taşın altına koymasını ve Malatyamıza yakışır bir havalanı olmasını temeni ediyorum saygılar
her ay Malatya İstanbul uçuş yapan birisiyim.Malatya uçuşları full ve pahalı.Yeni seferlerin açılması gerekli.Ve Birileri şu baraka gibi havalimanına el atsın artık yeter. İki uçak denk geldiğinde ayakta bekleyecek yer bile bulamıyoruz.İnsan utanıyor.Bu Malatyaya yakışmıyor.
Lütfen Malatyalı değerli siyasi kişilerimizden, sivil toplum örgütleri ve ticaret odamızdan bir isteğim var, Ankara- Malatya Anadolu jet öğleden sonra uçuşlarını haftanın 7 günü yapılmasını İstiyorum, Malatya’mız için çok önemli, ayrıca uçuşlar doku ve pahalı, Elazığ uçuşları dah üçüz. Malatya’mız bunu hak etmiyor. Saygılarımla
Tüm Malatyalı, siyasilerden bir isteğim var , lütfen Anadolu jet öğleden sonra uçuşunu haftada 7 güne çıkarın, ankara — malatta arası uçaklar dolu geliyor, fakat Elazığ’a göre fiyatlar pahalı, sebebi tek uçak, haftada 2 gün öğleden sonra var, Malatyamıza ayıp olmuyormu. Sivil toplum kuruluşlarında ilgilenmiyor. MalTya ticaret odamız, lütfen buna bir çözüm bulmalıyız, saygılarımla