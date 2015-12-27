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Malatya Haber -

Oda Başkanı Vefat Etti

Oda Başkanı Vefat Etti
  • 27.12.2015
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Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Arif Abuşoğlu ( 59 ) vefat etti.
 
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 günden beri Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda tutulan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı  Arif Abuşoğlu, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Abuşoğlu’nun cenazesi bugün Akçadağ’da ikindi namazının ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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