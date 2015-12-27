Oda Başkanı Vefat Etti
Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Arif Abuşoğlu ( 59 ) vefat etti.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 günden beri Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda tutulan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Arif Abuşoğlu, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Abuşoğlu’nun cenazesi bugün Akçadağ’da ikindi namazının ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verilecek.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."