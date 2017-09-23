Oda ve Borsalardaki Seçimler Ertelendi

Türkiye’deki tüm Oda ve Borsaların Ekim’de başlayıp Kasım’da tamamlanması beklenen organ seçimleri 2018 yılı Nisan ayına ertelendi.

Ertelemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazete’nin 24 Eylül 2017 Pazar günkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Seçimleri erteleyen kararnamenin ekindeki maddede şöyle deniliyor:

“5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84’üncü maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 yılının Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın organ seçimlerinin 14 Ekim’de, Malatya Ticaret Borsası seçimlerinin de 2 Ekim’de yapılacağı açıklanmış, Ticaret ve Sanayi Odası’nda 3, Ticaret Borsası’nda ise 2 grup seçim mücadelesi vermeye başlamıştı. Kararname kapsamında bu seçimler Nisan 2018’e ertelendi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com