Ödeme Başladı

Kayısısı dondan etkilenen üreticiler için ayrılan 89 milyon 709 bin TL Ziraat Bankası tarafından hak sahiplerine ödenmeye başladı.

Malatya’da meydana gelen dondan kayısıları etkilenen çiftçilere Bakanlar Kurulu kararı ile dekar başına 150 TL ödenmesi ile ilgili çalışmada yaklaşık 25 bin çiftçiye ödenmek üzere 89 milyon 709 bin TL kaynak para Ziraat Bankasındaki çiftçilerin hesabına aktarılmıştı.

Akçadağ’a 22 milyon 399 bin TL, Arguvan’a 510 bin TL; Battalgazi’ye 8 milyon 848 bin TL, Darende’ye 9 milyon 742 bin TL; Doğanşehir’e 4 milyon 510 bin TL, Doğanyol’a 1 milyon 577 bin TL, Hekimhan’a 5 milyon 360 bin TL, Kale’ye 2 milyon 465 bin TL, Kuluncak’a 5 milyon 350 bin TL, Malatya merkeze 15 milyon 753 bin TL, Pütürge’ye 1 milyon 715 bin TL, Yazıhan’a 7 milyon 27 bin TL ve Yeşilyurt ilçesine de 3 milyon 955 bin TL kayısı don zararı parası aktarıldı.

Çiftçilere ödenen kayısı don parası nedeniyle Ziraat Bankası şubelerinde zaman zaman izdiham yaşandı.