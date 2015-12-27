‘Ödeme Tespitten Sonra’

Tarım Sigortaları Genel Müdürlüğü (TARSİM) Malatya Bölge Koordinatörü Sabri Akın, “Don ve dolu hasar tesbiti tamamlandıktan sonra üreticilerin tazminatları ödenecektir” dedi.

Malatya’da son günlerde bazı bölgelerde dolu yağıp kayısı meyvesine zarar vermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, sigorta yaptıran üreticilerin zararının karşılanması için eksperlerin zarar tespitini sürdürdüğünü söyleyen TARSİM Malatya Bölge Koordinatörü Sabri Akın, “Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan, Akçadağ ve Darende ilçelerinin yüksek kesimlerinde bazı yörelerde görülen dolu nedeniyle Çarşamba gününe kadar 500 poliçe ihbarı yapıldı. Eksperler ihbar yapılan yerlerde hasar tespiti yapıyor. Ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin hasarları karşılanacaktır” dedi.

Battalgazi, Yazıhan ve Kale ilçelerinde Nisan ayında yaşanan don olayı nedeniyle eksperlerin hasat tespit çalışmasını tamamladığını söyleyen Akın, “Don ve dolu hasar tespiti tazminatları hesaplanıp üreticilere ödeme yapılacak ve üreticiler mağdur edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Tarım sigortasının üretici için kurtuluş simidi olduğuna dikkat çeken Sabri Akın, “Yaşanan don ve dolu olayları da göstermiştir ki, tarım sigortası üretici açısından çok önemlidir” dedi.