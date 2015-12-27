‘Ödeneği de Hazır..’

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma tesisi ihalesinin Mayıs ayında yapılacağı ve 2010 yılı ödeneğinin de hazır olduğu bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek, burada TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem’den bilgiler aldı.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, mevcut Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesisinin bulunduğu alanın 650 dönem olduğunu ve buradaki 150 dönümlük alanın 2. OSB’ye devredilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderildiğini belirtti. Erkoç, mevcut arıtma tesisinin 24 bin metreküp kapasite ile çalıştığını, ancak bunun Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımların hızlı bir şekilde artması ile mevcut potansiyeli karşılayamadığını kaydetti.

Bir taraftan sanayileşirken, diğer taraftan çevrenin kirletilmemesi gerektiğini kaydeden Erkoç, “Yeni arıtma tesisinin proje ihalesini geçen yıl yapıp, bitirdik. Projeleri onay için bakanlığa sunduk. Buradaki sıkıntımız şuydu, 650 dönümlük alan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne ait olduğu için, Bakanlık bizden yeni tesis için 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne ait tapuyu istiyordu. Bizde 150 dönümlük alanı 2. Organize Sanayi Bölgesi uhdesine aldık. Bunu bakanlığa gönderdik. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma

tesisi yapımı yatırım programına alındı. Mayıs ayı içinde ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Yeni arıtma tesisinde kimyasal ayrıştırmada yapılacak. Günün şartlarına biraz daha uyumlu olacak. Umarım bu sorunumuzu en kısa sürede çözeriz, çevreye karşı olan duyarlılığımızı da ortaya koymuş oluruz” şeklinde konuştu.

2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem ise, proje için 2 milyon TL tutarında kredi ödeneğinin çıktığını belirtti.

AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı ise, “Arıtma tesisinin yapımı ile hem Şahnahan bölgesindeki problem ve hem de Karakaya Barajı’nın kirlenmesi ile ilgili problem ortadan kalkmış olacak. Biz milletvekilleri olarak bu sorunun çözümü için her türlü desteği vereceğiz. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndaki proje ile ilgili dosyaları takip edeceğiz. Sanayi ve ticaret Bakanımız ile görüşüp, projeyi zamanında ihaleye çıkartamaya çalışacağız. Buranın ihalesini biran önce başlatalım. Projenin bir an önce

hayata geçmesi için Ankara’da yapılması gereken tüm girişimlerde bulunacağız. Projenin zaten teknik çalışmaları bitmiş durumda” şeklinde konuştu.