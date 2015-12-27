Ödenek Olmayınca

Malatya’nın Darende ilçesindeki tarihi Uzunok ve Nadir Köprüleri, ödenek yetersizliğine takıldı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Temsilcisi ve Darendeliler Derneği Başkanı Bekir Sözen, “Darende ilçe merkezinde Tohma Çayı üzerinde bulunan tarihi Uzunok ve Nadir köprülerinin restorasyonu için 2006 yılında Karayolları tarafından açılan ihale ile müteahhit firma işe başladı. Köprülerin güzel bir şekilde alt kısmının inşaatı büyük ölçüde gerçekleştirildi. Ödenek yetersizliğinden tarihi köprülerin kalan kısmı bitirilemedi” şeklinde konuştu.

Bekir Sözen, “Darendeliler şimdiye kadar yapılan bu güzel çalışmalar için Karayolları yetkililerine teşekkür ediyor. Ancak başlatılan restorasyon çalışmasının tamamlanması için ödenek sorunu giderilmelidir. Gerekli ödeneğin süratle çıkarılarak köprülerimizin bir an önce tamamlanarak halkımızın istifadesine sunulmasını bekliyoruz” dedi.

İTÜ GRUBU İLÇEDE..

Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü restorasyon bölümü öğretim üye ve öğrencileri Malatya’nın Darende ilçesinde inceleme yaptı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Temsilcisi Bekir Sözen, “Mimarlık anabilim dalı yüksek lisans programına kayıtlı 9 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi tarafından Darende’de bir haftadır sürdürülen çalışma kapsamında eski Cumhuriyet İlköğretim binası, eski Ziraat Bankası binası eski postane binası ve tarihi dükkan dizisi belgelenmektedir. Darende kaymakamlığı tarafından desteklenen bu çalışma sonucunda değerli tarihi yapılar hazırlanacak olan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda onarılarak halkın kullanımına açılaçak ve yapıların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır” dedi.