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Malatya Haber -

Öfkeli Başkanı Polisler Zor Zaptetti

Öfkeli Başkanı Polisler Zor Zaptetti
  • 15.04.2018
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Pütürge Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor arasında oynanan BAL Ligi baraj maçının devre arasında İnönü Üniversitesispor kulüp başkanı Nurettin Uğur ile rakip takım yöneticileri arasında ağız tartışması yaşandı.

Uzun süren ve küfürleşmeye varan olay, ikinci yarı başlarken saha içerisine de taşındı. Saha dışında karşılık veren taraftarlara polis müdahale ederken, saha içerisinde de İnönü Üniversitesispor Kulüp Başkanı Nurettin Uğur, emniyet görevlileriyle tartıştı.

Saha içerisinde bir anda yerde kalan İnönü Üniversitesispor kulüp başkanı Nurettin Uğur’a sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Bu sırada emniyet güçleri, yaşanan tartışmayı araya girerek, kavgaya dönüşmeden sonlandırdı.

Uğur, tarafların sakinleşmesinin ardından tribüne geçerek maçı izledi.

Gergin ve heyecanlı maçın ardından Pütürge Belediyespor, İnönü Üniversitespor’u penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Önümüzdeki sezon Malatya’yı BAL’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor takımları temsil ederken, İnönü Üniversitesispor Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele verecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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