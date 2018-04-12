Oflu Hoca Trakya’da
Doğanspor’un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati’yi transfer etmek için Türkiye’nin öbür ucuna, Lüleburgaz’a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca’nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi’nin başına bela olacaktır.
Yönetmen: Adem Kılıç, Serkan Karaarslan
Oyuncular: Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2018 (100 dk)
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma
Senaryo: Ferhat Ergün
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
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