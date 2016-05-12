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Oflu Hoca’nın Şifresi 2

Oflu Hoca’nın Şifresi 2
  • 13.05.2016
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Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu’ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban’a Nur’u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur’u kaçırmaya karar verirler.Ama Nur’u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet’in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman’a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman’ı ikna ederse Arsin’deki arsaları Ahmet’in üstüne yapacağını söyler.

Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2016
Yapımı : 2016 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Adem Kılıç
Oyuncular : Köksal Engür , Mehtap Bayri , Buket Dereoğlu , Çetin Altay , Başak Daşman
Senaryo : Zeynep Kaya
Yapımcı : –

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