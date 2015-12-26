Ofsayt Kuralında Değişiklik…

FIFA, oyun kurallarında yapılan değişiklikleri ülke federasyonlarına gönderirken, ofsayt kuralının da tanımını yeniden yaptı.

FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu sirkülere göre, ofsaytın tanımı, ”Ofsayt pozisyonunun tanımında, ‘rakibinin kale çizgisine yakın’, kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve ikinci son rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orda potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur” şeklinde yapıldı.

Oyun kurallarında yapılan değişiklikle, ”Fauller ve Kötü Davranış” başlıklı 12. kuralda, eskiden ”Rakibin güvenliğini tehlikeye atan arkadan yakalama ciddi faul olarak cezalandırılmalıdır” şeklindeki metin, ”Rakibin güvenliğini tehlikeye atan yakalama faul olarak cezalandırılmalıdır” şeklinde değiştirilerek kapsamı genişletildi ve her türlü ”yakalamanın” faul olacağı hükmü getirildi.

FIFA, taç atışlarına da açıklık getirirken, ”Taç atışlarında, rakip oyuncunun taç atışını yapan oyuncunun önünde taç çizgisi üstünde durma konusunda artan bir eğilim vardır” denilerek kurala, ”Tüm rakip oyuncular taç atışının atıldığı noktadan en az 2 metre geride durmalıdır” şeklinde açıklık getirildi.

Özel milli maçlarda takımların en fazla 6 oyuncu değişikliği yapabilmeleri de oyun kuralları kitapçığına yazılı olarak girerken, 12. kuralda zaman geçirmeye yönelik olarak değerlendirilen ve şu hareketleri yapan oyunculara da mutlaka sarı kart gösterilmesi hükmü getirildi:

”Hakem bir serbest vuruş için maçı durdurduğunda, faulü yapan takımın futbolcularından birinin kasten topa dokunması oyunun tekrar başlamasını geciktirme olarak değerlendirilir ve bir sarı kart ile cezalandırılmalıdır. Bu ceza, rakip takım lehine bir taç atışı veya köşe atışı verildiğinde, topa temas eden bir oyuncu için ve takımı gol attıktan sonra topu kalenin içinden alan oyuncu için de uygulanacaktır.”