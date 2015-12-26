Oftaş Hocası Saldırıyı Konuştu

Malatyaspor’un lider Gençlerbirliği Oftaş’ı 2-1 yendiği maçtan sonra, konuk takımın teknik direktörü Osman Özdemir’in, Malatyaspor Başkan Vekili Nadir Alataş tarafından sahanın içerisinde yumruklanarak yararlanması konuşuldu.

Oftaş hocası, “yüzü yaralı” olarak maç sonrası basın toplantısına çıktı ve şöyle konuştu:

“Yenersin yenilirsin. Mücadele üst seviyedeydi. Biz bunları aşmamız lazım. Futbol bu değil, bu olmamalı. Şimdi benim eşim ve çocuklarım da maçı izliyorlar, bizi böyle gördüler. Gece kaldığımız otelde kavga çıkardılar, saat 3-4te 2 aile kavga ediyor denildi. Kapılar yumruklandı. Profesyonelce organizasyonlar bunlar. Orada kavga edenler bugün soyunma odası koridorlarındaydılar. Maç bitmiş bize yumruk atıyorlar. Ben 2 yıl önce Aykut hoca döneminde bir kamp sırasında karşılaştığımızda oturup çay içip sohbet ettiğimiz kişiler de bize saldıranlarla oradaydı.

Maça gelirsek; her iki takımda iyi bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmayı izleyenlerde 3 gol gördüler. Artık önümüzde 4 maç var. Bu maçlardan iyi sonuçlara alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Malatyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şöyle konuştu:

“Bu maç bizim için olmak veya olmamak maçımızdı. Final maçımızdı. İzmirde de iyi mücadele etmiştik ama istediğimiz golü bir türlü bulamamıştık. Futbolcularımız ve biz, taraftarımızın bize güvendiğini biliyorduk. Bu maça üst düzeyde hazırlandık. Oftaş en az 1 puan alıp aradaki 5 puanlık farkı korumak istiyordu. Buna izin vermedik, rakibimize pozisyon vermedik.”

Kartal, Oftaş hocasına yapılan saldırıyla ilgili de, “Böyle bir şey varsa ayıp edilmiştir. Böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Yani maç berabere bitmiş olsaydı, biri gelip bana da vuracaktı. Ben olayı görmedim ama böyle şey olmamalıdır dedi.