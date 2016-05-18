OGB’liler Cemevi Törenine Katıldı

Ortadoğu Gençlik Bloğu her kesimden üyeleri ile birlikte Malatya’da Cemevi Temel Atma törenine katılarak ‘Farklılıkları kaldırıyoruz’ mesajı verdi.

Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi’nde Yazıhan Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından inşaatına başlanan ve sonrasında iş adamlarını da desteği ile cemevinin temeli atıldı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın da katıldığı temel atma törenine Ortadoğu Gençlik Bloğu üyeleri de katıldı.

Bünyesinde her kesimden ve ülkeden gencin bulunduğunu belirten Ortadoğu Gençlik Bloğu Başkanı Ali Morel, “Tüm gençler ayrım yapmaksızın bir araya geldik. Blok olarak geçtiğimiz ay kutlanan Kutlu Doğum Haftası’nda da Alevisi, Sünnisi, Azerbaycanlısı, Makedonyalısı birçok genç arkadaşın çoğunlukta olduğu üyelerimizle tüm Malatya halkına Peygamberimizin o kutlu hadislerini dağıttık. Bugün de Ortadoğu Gençlik Bloğu olarak Yazıhan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi temel atma törenine aynı şekilde herkesimden arkadaşlarımızla katılarak farklılıkları bir kez daha ortadan kaldırmak adına bir araya geldik” diye konuştu.

iha