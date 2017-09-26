Öğleden Sonra Hafif Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Malatya genelinde kısa süreli hafif sağanak yağmur beklendiği belirtildi.
Tahmin merkezinden yapılan açıklamada Malatya ve ilçeleri için, “Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli, lokal ve hafif sağanak yağmurlu.” ifadelerine yer verildi.
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