‘Oğlum Değil Kocam Ateş Açtı’



Ocak ayında Sütlüce Köyü’nde yaşanan kavga sırasında, av tüfeğiyle ateş edilmesi neticesinde, olayla ilgisi olmayan M.Y.’nin hayatını kaybetmesi sonucu açılan davaya, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki devam edildi.



39 yaşındaki M.Y.’nin ölümüyle ilgili olarak tutuklu yargılanan Baba M.G ile oğlu İ.G. hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen anne Ş.G. av tüfeğinin kocası M.G. tarafından ateşlendiğini oğlu İ.G.’nin olayla ilgisinin olmadığını belirtti. Anne Ş.G. mahkemede olay gününü şöyle anlattı;



“Ben oğlum İ.G. ile çarşıya gidecektim. Mahalleye kavuştuk, bizi çağırdılar. Eşim M.G., oğlum İ.G’ye, ‘Yetiş, H.A., beni öldürecek’ dedi. Oğlum duvarın arkasına saklandı. Eşim M.G.ateş açtı. Silahı önce karşı taraf çıkarttı. Ben savcılıkta oğlumun ateş açtığını söylemedim, kocam ateş açtı. ”



İ.G.’nin avukatı ise, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içerisinde ateş açtığını iddia ederek,. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

