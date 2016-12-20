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Malatya Haber -

Öğrenci Evinde Facianın Eşiğinden Dönüldü

Öğrenci Evinde Facianın Eşiğinden Dönüldü
  • 21.12.2016
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Üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede sobanın daha iyi ısıtması için yanmakta olan kömürün üzerine dökülen tiner yangına neden oldu.

Olay, Salı gecesi  23.30 sularında Kernek Mahallesi Sonsuz Sokakta meydan geldi. Üniversiteli 3 gencin kaldığı daireye yangın ihbarı üzerine giden Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdüler.

Yangında Yunus Emre Yılmaz adlı üniversiteli genç dumandan etkilenerek zehirlenmesi sonucunda 112 acil servis ambulansı ile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede, yangının üniversiteli gençlerin kömürlü sobanın daha iyi yanması için tiner döktükleri ve tinerin parlaması  ile yangının büyüdüğü belirlendi.

Üniversiteli gençlerin olası bir faciadan döndüğü kaydedildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Mehmet diyor ki:
    21 Aralık 2016, 09:10

    Bir de üniversite okuyor durum içler acısı

    Beyin bedava büyük geçmiş olsun

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    1. muhammed diyor ki:
      22 Aralık 2016, 14:21

      ayıp kardeşim çocuklar ne bilsin

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