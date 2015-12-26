Öğrenci İçerde, Veli Dışarda..

Orta Öğretim Kurumları Sınavı (OKS) Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava Malatya’da yaklaşık 9 bin öğrenci katıldı.

Başta Anadolu ve Fen Liseleri olmak üzere Ortaöğretim Kurumlarında sınavla öğrenci alan Liseler için uzun süreden beri sınava hazırlanan ilköğretim okullarının 8.sınıf öğrencileri Pazar günü gerçekleştirilen sınavda tek dökerken, velileri de dışarıda aynı heyecanı yaşadılar.

Saat 10.00da başlayan ve 120 dakika süren OKSde adaylara Türkçe, Matematik , Fen ve Sosyal Bilimlerden 25erden 100 soru soruldu.

Kesintisiz 2 saat süren sınavda öğrenciler tek dökerken, öğrencilerin yakınları da okulların bahçesinde heyecanlı şekilde beklediler. Sınav sonrasında da öğrenciler aileleri ile kucaklaştılar.

Sınavdan çıkan adaylardan büyük bölümü soruların fazla ağır olmadığını, özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler sorularının Matematik ve Fen Bilimleri sorularına göre daha kolay olduğunu belirttiler.

Uzun süre hazırlandıkları OKSyi geride bırakan adaylar ve aileleri bu kez de sonuç heyecanı yaşamaya başlayacaklar.. OKS sonuçlarının önümüzdeki ay içerisinde açıklanması ve ardından da tercih heyecanının yaşanması bekleniyor.