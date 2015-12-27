‘Öğrenci Soğuğa Terkedildi’

İl merkezindeki 3 lisenin doğalgazının, faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle kesilmesine Eğitim- Sen’den tepki geldi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Cengiz Karabay, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz merkezinde bulunan Gazi Lisesi, Fatih Lisesi ve Atatürk Kız Lisesi doğal gaz faturalarını ödeyemeyince doğal gazları kesildi. Öğrenciler soğuğa terk edildi.

Ülkemizde eğitim yıllardır piyasacı ve ticari bir anlayışla kuşatılmış, veliler öğrencilerini okutabilmek için bütçelerinden daha fazla pay ayırmak zorunda bırakılmıştır. Her geçen gün eğitim daha çok piyasalaştırılarak, eğitimden milyonlarca çocuk yararlanamaz hale getirilmiştir.

AKP hükümetinin uyguladığı piyasacı eğitim anlayışı, devletin yükümlülüğünde olması gereken eğitimi, bilinçli politikalar sonucu velilerin omuzlarına yıkmıştır. Kamusal eğitim hakkı büyük oranda erezyona uğratılmış, okullara yeterli ödenek ayrılmadığı için elektriği, suyu ve doğal gazı kesilir duruma getirilmiştir.

Eğitim ve Bilim emekçileri olarak, eğitimin herkese eşit-nitelikli verile bilmesi için ;

Eğitime bütçeden yeterli pay ayrılmasını,

Eğitimde özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmesini,

Eğitimin yükünün velilerin omuzlarından alınmasının sosyal devletin yükümlülüğünde olduğunu,

Doğal gazı kesilen okulların sorunlarının giderilmesi için yetkililerin görevini yerine getirmesini bekliyoruz.”