Öğrenci Yurtlarındaki Olaylar..

Battalgazi Öğrenci Yurdunda kavga.. Biri yine vukuat adam.. Öte yandan Arapgir Kız Öğrenci Yurdunda barındırılan 3 öğrencinin de paraları çalındı. Öte yandan bir meslek yüksek okulu öğrencisinde tabanca ele geçirildi.

Battalgazi Öğrenci Yurdunda, 00.30 sıralarında tartışma sonucu Pazar doğumlu 20 yaşlarındaki R.G. ile Tekman doğumlu 19 yaşındaki S.K. arasında tartışma çıktığı, şahısların birbirlerini dövdükleri bildirildi. Adliyeye verilen iki öğrenci serbest bırakıldılar. Kavgacılardan S.K.nın, son 3 günde önce adını Doğu- Güneydoğu kökenli 5 öğrenciyi kendisini zorla odalarına götürüp, dövdükleri, bölücü örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle şikayet eden, ertesi gün de Emniyet Müdürlüğünün bu şahsın psikolojik sorunları bulunduğu, iddiasının doğru olmadığı, yurtta kendisinin bazı olaylara karışıp, kendisine zarar verdiği açıklaması yaptığı şahıs olduğu belirtildi.

Bu arada Arapgir Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda barınan 21 yaşındaki A.B., 20 yaşındaki A.D. ve 25 yaşındaki F.Y. adlı kız öğrenciler, kendilerine ait dolaplardan toplam 495 YTL paralarının çalındığını polise bildirdiler. Polis, 13.00- 17.30 saatleri arasında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili araştırmaya başladı.

Öte yandan, Özsan Sanayi Sitesi içerisinde öğle saatlerinde devriye görevi yapan jandarma timinin komutanı, 20 yaşlarındaki B.L. adlı şahsın belinde silah bulunduğunu farketti. Yakınca Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu bildirilen B.L.de, kuru sıkıdan çevirme ve bilye atan tabanca bulunduğu, şahsın ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi.