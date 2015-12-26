Öğrenciler de Harekete Geçti
İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesi ile öğrenci topluluklarının öncülüğünde, Van’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara verilmek üzere yiyecek ve giyecek yardımı kampanyası başlatıldı.
Kampanyaya yoğun ilgi gösteren İnönü Üniversitesi öğrencileri depremzedelere verilmek üzere bol miktarda yiyecek ve giyecek yardımında bulundular. Kargoyla Van’a gönderilecek yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine yerinde teslim etmek üzere, öğrenci topluluklarından gönüllü bir grup öğrenci de deprem bölgesine gidecek.
Ayrıca depremzedelere maddi destekte bulunmak isteyen üniversite çalışanlarına yönelik olarak da İnönü Üniversitesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.
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