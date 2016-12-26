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Malatya Haber -

Öğrenciler Kernek Külliyesi’nde

Öğrenciler Kernek Külliyesi’nde
  • 26.12.2016
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal etkinlikleri sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler için Kernek Külliyesi’ne gezi programı düzenlendi.

Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan’ın gözetiminde düzenlenen etkinlikle öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. TOKİ Bölgesinde ortaokula devam eden ve Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi’nde TEOG etütlerine katılan 50’yi aşkın öğrenci, Kernek Külliyesi’ni gezerek faaliyetleri yerinde gördü. İlk olarak Külliye Kafeteryasında kahvaltı ikramı verilen öğrenciler, daha sonra külliyedeki sanat atölyeleri ile kursları gezdi. Külliye Kütüphanesi ile Camiini de ziyaret eden öğrenciler, etkinlikten oldukça memnun kaldılar.

Öğrenciler, verilen eğitim imkanları ile sosyal faaliyetler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

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