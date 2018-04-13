Öğrencilerden Anlamlı Koreografi

Malatya‘da bir okulda, 350 ilkokul ve lise öğrencisi tarafından “Afrin, Bosna ve Kudüs” koreografisiyle Mehmetçik’e destek videosu hazırladı.

Darende ilçesindeki özel bir eğitim kurumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e destek amacıyla, ünlü sanatçıların seslendirdiği, “Türkiye Marşı” eşliğinde “Kızıl Elma, kalbimiz Bosna, Kudüs ve Afrin için atıyor” temalı koreografi gerçekleştirildi.

Öğrenciler bedenleriyle, Türkiye haritası içerisinde ay yıldız, büyük bir kalp içerisinde Bosna, Kudüs ve Afrin’i temsil eden üç küçük kalp ile kızıl elmayı oluşturdu. Çekimlerinde drone da kullanılan koreografinin ardından Mehmetçik için destek videosu da hazırlandı.

Eğitim kurumunun genel müdürü Resul Kesenceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de görevde yapan Türk ordusunun yaşadığı ve yaşattığı heyecanı Türkiye ile paylaşmak istediklerini söyledi.

Gittiği her yere barışı ve huzuru götüren kahraman Mehmetçik’e koreografiyle destek vermek istediklerini belirten Kesenceli, “Ordumuz cephedeyken dualarımızla, gözyaşlarımızla hep onları andık. Vatan sevdalısı olduğumuzu, ülkemize olduğu gibi tüm dünyaya göstermek istedik. Bu sebepledir ki vatan için aziz milletimizin, kahraman ordumuzun neler yapabileceğini gördük. Vatanımız için bizim de en küçük yaşta olan ilköğretimden lise öğrencilerimize kadar gönüllü olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Çünkü her şey vatan için bayrak içindir. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA