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Malatya Haber -

Öğrencilerden Askere Moral Ziyareti

Öğrencilerden Askere Moral Ziyareti
  • 08.02.2018
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Malatya’nın Kale ilçesinde İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “Askerlerimize Moral” etkinliği çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek asker ağabeyleri ile bir araya gelen gençler, evde annelerinin hazırladığı baklavaları ikram ederek askerlere moral verdiler.

Genç, ziyaretin ardından şunları söyledi:

“Şartlar ne olursa olsun biz milletçe bir bütün olarak devamlı vatanımızın, bayrağımızın, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bugün burada Afrin operasyonunda terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize destek vermek amacıyla genç kardeşlerimiz ile beraber İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettik.”

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Taşkın ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.

AA

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Yorumlar
  1. ÖzMalatyasporlu dedi ki:
    8 Şubat 2018, 12:20

    Oradaki askerlerimize moral ve destek veren tüm öğrencilerimize ve idarecilerine sonsuz teşekkürler

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