Öğrencilerden Mehmetçik İçin Kan Bağışı

Malatya Rekor Temel Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Afrin´de Zeytin Dalı Harekatı´nda görevli Mehmetçiklerin yanındayız mesajı vermek üzere kan bağışında bulundu

Rekor Lisesi öğretmen ve öğrencileri her yıl düzenledikleri kan bağış kampanyasını bu yıl düzenledi. Bu yılki düzenlenen kan bağış kampanyasını Afrin´de mücadele eden kahraman Mehmetçiklerin yanındayız mesajı vermek üzere düzenlediklerini söyleyen Temel Lisesi kurum müdürü Şaban Doğan, “Rekor Bu gün kan bağışı etkinliğimiz var. Biz her yıl düzenli olarak bu tarzda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Kan bağışı etkinliğimiz her yıl Kızılay’la birlikte düzenli yaptığımız bir çalışmadır. Sosyal sorumluluk projelerinde biz öncü olmaya elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu günkü kan bağışı etkinliğimizin çok farklı bir önemi var. Çünkü ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ve Mehmetçiğimiz Afrin’ de her gün bir savaş halinde bizde bu kan bağışı etkinliğimizi Mehmetçiğimize armağan edeceğiz. İnşallah Mehmetçiğimiz bir damla kana ihtiyacı olmadan sağ salim memlekete döner. O yüzden ben bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

