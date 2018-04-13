Öğrencilerden POMEM’e Ziyaret
Yeşiltepe Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret etti.
Yeşiltepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Malatya POMEM’i ziyaret ederek polislerle bir araya geldi.
Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, öğrencilere polisliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.
Eğitimleri hakkında öğrencilere bilgi veren Nalçacı, “Burada polis yetiştirirken insan hakları, temel hukuk kuralları, suçluyla mücadele gibi her türlü eğitimi vererek sahada görev yapıyoruz.” dedi.
Nalçacı, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.
AA
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