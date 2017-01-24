Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Barınak

Zorlu kış şartlarında, sokak hayvanları ile kuşların barınmaları için öğrenciler tarafından barınaklar yapıldı. İbn-i Sina Okulları’nda 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan bir proje kapsamında, öğrenciler tarafından sokak kedileri ve kuşlar için yapılan barınaklar Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla zaman zaman okullar tarafından gruplar halinde Hayvan Barınağının ziyaret edildiği belirtildi.

Özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu günlerde sokak hayvanlarının ve kuşların olumsuz etkilendikleri ifade edilirken, buna duyarsız kalmayan İbn-i Sina Okulları tarafından da, bu nedenle öğrencilere yönelik bir proje başlatıldığı bildirildi.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından sokak kedileri ve kuşlar için çok sayıda barınak ve kulübenin yapılarak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi’ne hediye edildiği dile getirildi.

Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından da sözkonusu kulübe ve barınakların bir kısmının Geçici Hayvan Bakımevi’nde değerlendirileceği, geri kalanların ise şehrin muhtelif yerlerine kedilerin ve kuşların faydalanması için monte edilecekleri belirtildi.

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