Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Darende ilçesinde Mehmet İzzet Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Metin Demir, öğrencilerin yıl boyunca güzel çalışmalar yaptığını belirterek, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve beraberindekiler, resim ve el işi çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Sergide öğrenciler tarafından yapılan resim, tepsi, rölyef, cam ve alçı boyama ürünleri, doku ve üç boyutlu çalışmalar ile çeşitli hediyelik ürünler yer aldı. Öğrenci ve velilerinin hazırladığı yöresel tatlar kermesinde de okul yararına satış yapıldı.

AA