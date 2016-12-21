Öğrencilere Çevre Konulu Ajanda Dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla özel olarak hazırladığı ajandayı ğrencilere dağıttı. Çevre Koruma Şube Müdürlüğü elemanları tarafından hazırlanarak bastırılan ‘Çevre ve Çocuk Ajandası’ bir taraftan ajanda özelliği taşırken bir taraftan da çevre ile ilgili önemli bilgi ve mesajlar içeriyor.

Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı;

“Yaprağın bir sayfasında not yazma bölümü, diğer tarafında ise eğitici ve öğretici bilgilerin yer aldığı ajanda; gerek içerdiği bilgiler ve gerekse çizgisel tasarımları ile adeta bir ders kitabı niteliğinde.

‘Çevre Eğitimi’ verilerek, ‘Çevre ve Çocuk Ajandası’ dağıtıldı

2000 adet olarak bastırılan ajandaların; Vali Galip Demirel Orta Okulu, Fatih İlkokulu, Topsöğüt Akpınar İlkokulu, Sümer İlkokulu , Begüm Kartal İlkokulu , Bilim Sanat Eğitim Merkezi, Pütürge Örmeli İlkokulu, Karakavak İlkokulu, Doğa Koleji, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu, Türkiyem ilkokullarında düzenlenen ‘çevre eğitimi’ konferanslarının ardından öğrencilere dağıtıldı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri seviyesinde özel tasarımlı renkli olarak hazırlanan ajanda içerisinde; Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili projeleri, acil telefon numaraları, ölçü ve tartı birimleri, çarpım tablosu, takvim, ders çalışma teknikleri, hayvanlar ve bitkiler ile ilgili ilginç bilgiler, çevre, çevre kirliliği, enerji tasarrufu, çevreyi koruma, küresel ısınma, atık, çöp, sağlık, atıkları ayrıştırma, geri dönüşüm, çevreci olma, hastalıklardan korunma, çevre dostu enerjiler, su israfı, sağlıklı beslenme ve büyüklere öğütler gibi bilgiler yer alıyor.

Çakır: Eğitilmiş çocuklar, yarınların güçlü yöneticisi olur

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ‘Çevre ve Çocuk Ajandasının önsözünde, günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması nedeniyle çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önemin arttığını söyledi.

Çocukların bir milletin en büyük değeri olduğunu belirten Başkan Çakır, “Çünkü eğitilmiş çocuklar, yarınların güçlü yöneticileri olurlar. Çocukları, sağlıklı ve eğitimli nesiller olarak, barış içinde yaşayacakları mutlu yarınlara ulaştırmak, bütün milletlerin ortak sorumluluğudur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara da değinen Çakır, “Malatya atık pil toplamada ülke genelinde ikinci oldu. Hava kalitesi bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca havası en temiz il ilan edildik. Gürültü haritasını tamamladık. Atıklarımızı değerlendirerek çöpten, 10.000 konutun aydınlatma ihtiyacına eşdeğer enerji ürettik. Malatya Entegre Çevre Projesini oluşturduk. Bu proje ile birlikte 60.000 konutun aydınlatma ihtiyacına eşdeğer enerji üreterek, hem farklı yöntemlerle atıklarımızı bertaraf etmiş hem de havası temiz il olma iddiasında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız” görüşlerine yer verdi. ”

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